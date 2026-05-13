Ma šta je to radio Luka iz Lavine sa Tamarom Živković: Uhvaćeni pred nastup Srbije, ovo je svima promaklo (Foto)

Luka Aranđelović iz grupe Lavina, predstavnik Srbije na Evroviziji 2026, hranio je jagodama našu predstavnicu Tamaru Živković tik pred prvo polufinale.

Srpski bend "Lavina" oduševio je sve u Beču efektnim nastupom, a iako su nastupili poslednji, publika ih pozdravila gromoglasnim aplauzom i ovacijama.

Inače, jedan trenutak ukrao je simpatije mnogih prije nego što su momci iz "Lavine" izašli na binu. Na mrežama je osvanuo snimak na kom se vidi Luka Aranđelović sa predstavnicom Crne Gore, pjevačicom Tamarom Živković, a srpski metalac ju je hranio jagodama.

Ne moramo da kažemo da su komentari preplavili mreže, a mnogi su se šalili da se "Balkan ujedinio".