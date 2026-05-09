Bila prinuđena na intimne odnose i žigosana: Evo kako danas izgleda unuka princeze Jelisavete Karađorđević

Indija Oksenberg svojevremeno je otkrila kroz šta je sve prošla dok je bila dio sekte.

Indija Oksenberg, unuka princeze Jelisavete Karađorđević i ćerka poznate holivudske glumice Katarine Oksenberg, danas nastoji da svoj privatni život sačuva daleko od očiju javnosti i skandala.

Nakon zastrašujućeg perioda provedenog u zloglasnoj sekti NXIVM, Indija se trudila da izgradi potpuno drugačiji život, te danas pozira nasmijana na fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama.

Govoreći o svom strašnom iskustvu u kultu, ona je istakla da su joj tamo ukrali najljepše godine mladosti.

„Moglo bi se reći da me mama upoznala sa NXIVM-om, ali zajedno smo ušle u to. Bila je 2011, a ja sam napustila fakultet nakon samo godinu dana, nisam bila sigurna šta mi je sljedeće činiti i osjećala sam se potpuno izgubljeno. Trebala mi je struktura i pravac. Trebala mi je svrha. Prijateljica moje mame preporučila je organizaciju za samopomoć pod nazivom NXIVM, koja je bila pozicionirana kao kurs za sve one koji su preduzetnički orijentisani“, ispričala je Indija u dokumentarcu The Vow.

Ona tvrdi da je tamo bila prisiljena na zavjete poslušnosti, seksualne odnose sa vođom sekte i žigosanje njegovim inicijalima.

Živjela je dugo u strahu

Iako se nije plašila za sopstveni život, priznala je da je živjela u strahu jer su članovi sekte posjedovali informacije kojima su mogli da je ucjenjuju.

Mnoge noći provodila je u tuzi, razmišljajući o propuštenim prilikama i normalnom životu koji su vodile njene vršnjakinje – koje su završavale fakultete, udavale se i rađale djecu – dok je ona bila zarobljena.

Ipak, Indija je uspjela da se spasi i ostvari svoju želju da osnuje porodicu. U septembru se porodila, ali je hrabro odlučila da pol i ime djeteta zadrži isključivo za sebe i svoje najbliže.

Nedavno je putem društvenih mreža podijelila trenutke iz svoje svakodnevice, pokazavši kako uživa u vremenu koje provodi sa bebom. Ono što je mnogima zapalo za oko jeste to da je, samo nekoliko mjeseci nakon porođaja, ponosna majka pokazala nevjerovatnu figuru.

Za opuštenu šetnju odabrala je plavu odjevnu kombinaciju koja se sastojala od dukserice i mini-suknje, čime je u prvi plan istakla svoje duge noge i go stomak.