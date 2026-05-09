Crvena zvezda i Partizan su među klubovima koji žele punopravan status u Evroligi, a još uvijek je neizvjesno kako će izgledati sastav naredne sezone.

Srpski klubovi Crvena zvezda i Partizan prisustvovali su nedavno sastanku EuroLeague na kojem se govorilo o budućnosti takmičenja. „Vječiti“ rivali su među zainteresovanima za stalnu licencu u elitnom takmičenju, a prelazak na franšizni sistem je u planu za sezonu 2027/28, što znači da bi se izjednačio status klubova akcionara i onih koji to nijesu.

Detalje sastanka iznio je izvršni direktor Valencia Basket Enrik Karbonel i otkrio sa kojim problemima se suočavaju čelnici Evrolige. Iako je stigla potvrda da proširenja lige neće biti naredne sezone, postoji šansa da broj timova bude smanjen.

„Prisustvovali su klubovi koji trenutno igraju u Evroligi, a koji nijesu akcionari, osim Pariza, koji nije bio prisutan. Takođe je bio prisutan Hapoel Jerusalem, jer žele da se priključe i već godinama rade na ozbiljnom projektu. Sastanak je vodio Čus Bueno, aktuelni izvršni direktor Evrolige, zajedno sa svojim timom. U suštini, predstavili su strateške planove Evrolige za budućnost“, rekao je Karbonel za Las Provincias.

I dalje nije poznato kako će izgledati sastav Evrolige naredne sezone, a najnejasniji je status francuskih klubova. Bourg-en-Bresse je osvojio Evrokup i obezbijedio direktan plasman u elitu, ali to nije garancija da će tu i biti. AS Monaco Basket je takođe u ozbiljnim finansijskim problemima, dok Paris Basketball nema višegodišnju licencu.

„Ono što je Upravni odbor odobrio za sljedeću sezonu jeste Evroliga sa 20 timova. Međutim, rečeno nam je da postoje sumnje da li će Burg, koji je osvojio Evrokup, zaista igrati, a situacija Monaka je takođe nejasna. Takođe je dogovoreno da, ako liga na kraju bude imala manje timova, jednostavno će ih biti manje, ali će zadržati format svako sa svakim.“

Uskoro kreću pregovori o franšizama

Posebna tema sastanka bio je mogući franšizni model koji bi u EuroLeague trebalo da bude uveden od sezone 2027/28. godine. Kako je pojasnio izvršni direktor Valencia Basket Enrik Karbonel, cilj je da svi klubovi imaju isti status, bez obzira na to da li su akcionari lige ili ne.

Karbonel je naveo da su klubovi otvoreni za ulazak u sistem franšiza, ali da će pregovori sa Evroligom biti individualni i zavisiće od više faktora – infrastrukture, istorije kluba i finansijske stabilnosti.

Dodao je da bi pregovori trebalo da počnu već ovog ljeta, kako bi novi model mogao da zaživi od sezone 2027/28, dok pojedini klubovi već imaju različite vrste ugovora sa Evroligom.