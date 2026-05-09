Krivac za haos u svlačionici Reala je Federiko Valverde, vicekapiten. On je izazvao tuču sa Orelijenom Čuamenijem

Za tuču u Real Madrid kriv je zamjenik kapitena Federiko Valverde, a ne Orelijen Čuameni. Urugvajac je navodno provocirao Francuza i nasrtao na njega i svi u klubu znaju da je on bio uzrok haosa među njima, saznao je portal „Atletik“.

„Jedan izvor nam je rekao da je Valverde bio takav cijele godine i da njegovo ponašanje nije dostojno kapitena. Sa tim se slažu i drugi u klubu, koji imaju duži staž“, navedeno je u tekstu.

„Valverde je u četvrtak došao na trening i rukovao se sa svima izuzev Čuamenija. Na jutarnjem treningu, Valverde je udario Čuamenija nekoliko puta, oštro startujući na njega, a Francuz nije reagovao.

Poslije toga, trener Arveloa je podijelio igrače na dvije ekipe i sa stručnim štabom odlučio da Valverde i Čuameni budu u istoj ekipi. Valverde mu je tada dobacio da je imao sreće što su saigrači i što se neće suočiti sa njim.“

„Poslije treninga, u svlačionici, Čuameni je pitao Valverdea da dođe do njega, a Valverde ga je uvrijedio.

Čuameni ga je tada udario, ušli su u klinč i Valverde je udario glavom o sto i izgubio svijest, a uz to je i krvario.Svi su bili zabrinuti za njegovo stanje, uključujući Čuamenija. Kada je došao svijesti, Valverde je odvezen u bolnicu u pratnji klupskog ljekara, pa se poslije pregleda vratio kući.“

Direktor kluba uletio u svlačionicu

Za to vrijeme, generalni direktor Real Madrid Hose Anhel Sančez hitno je došao do ekipe da vidi o čemu se radi. „Bio je bijesan zbog onoga što je čuo i rekao je da će klub preduzeti mjere, naglasivši da je nedopustivo da se igrači tuku“, objašnjeno je.

Epilog je poznat – obojica će platiti po pola miliona eura i to možda neće biti sve.

„Naši izvori iz kluba nagađaju da je nemoguće da i Valverde i Čuameni ostanu u klubu.“

Valverde je poslije tuče u svlačionici udario glavom o pod i završio u bolnici. On igra u Realu već 10 godina, jer je iz Penjarola došao još sa 18 godina u drugi tim Reala. Sa druge strane, Čuameni (26) je igrač Reala od 2022. godine i dolaska iz Monaka.