Indija je bila u sekti u koju je uvukla majka koja nije znala u šta se upušta.

Izvor: Profimedia/NIPI

Činjenica da je unuka Jelisavete Karađorđević bila članica sekte, mnoge je iznenadila, a za surovu realnost kriva je njena majka koja ju je uvela u taj svet. Indija je bila godinama u sekti, te joj je trebalo mnogo vremena da se izvuče iz cele priče. Nedavno je objavila jedan video koji je prikaz njenog života nakon izlaska iz sekte i vraćanja na pravi put. Indija Oksenberg postavila je nesvakidašnji video na Instagram, na kojem se vidi kako uživa u čarima sunca i mora.

Budući da je bila izlođena stresnim situacijama dok je bila članica sekte, njen mentalni i fizički sklop mnogo su trpeli. Međutim, na snimku se vidi koliko je Indija napredovala, te je mnoge oduševila svojim zanosnim telom. "Osećam se tako srećnom što sam mogla da budem deo širenja misije i tima naše fondacije. To je, između ostalog, bilo veliko svetlo vodilja ove godine. Pokušala sam da se oslobodim nekog mulja iz prošlosti koji je bio zaista lepljiv ove prošle godine. Želela sam da se osećam kao da sam u toku svog života, a ne da se borim protiv njega kao da se nadvučem", stavila je ona u opis videa i dodala:

U raljama kulta

Indija je najstarija ćerka Katarine Oksenberg, a u žižu interesovanja dospela je nakon saznanja da je sedam godina provela u kultu "NXIVM". Da stvar bude još gora, u tu priču uvela ju je upravo majka Katarina, a da nije bila ni svesna o kakvoj organizaciji je reč. Nakon što je shvatila, pokušavala je na sve načine da je izbuče i vrati na pravi put.

O njenom iskustvu snimljena je i dokumentarna serija koja je otkrila sve tajne bizarnog kulta. Kult uključuje strog odnos, "gospodar-rob", a poznat je i po žigosanju svojih članova. Indija je na svom profilu iznela svoju ispovest i detaljno opisala svoj slučaj. Bila je veoma iskrena i otkrila iskustvo iz sekte u kojoj su je silovali, žigosali i "isprali mozak".

"Moglo bi se reći da me mama upoznala sa NXIVM-om, ali zajedno smo ušle u to. Bila je 2011, a ja sam napustila fakultet nakon samo godinu dana, nisam bila sigurna šta mi je sledeće činiti i osećala sam se potpuno izgubljeno. Trebala mi je struktura i pravac. Trebala mi je svrha. Prijateljica moje mame preporučila je organizaciju za samopomoć pod nazivom NXIVM, koja je bila pozicionirana kao kurs za sve one koji su preduzetnički orijentisani", ispričala je Indija.

Ona je nesvesno dala sve informacije o sebi i svom životu, ne sluteći šta je čeka i da ispred nje stoji potencijalni neprijatelj koji će je uvesti u zonu sumraka. "Gledajući unazad, vidim znakove upozorenja. Na čelu grupe bio je Kit Ranijer, čovek koga su svi voleli, ali o kome niko nije mnogo znao. Kroz ogromnu količinu propagande, takođe sam počela da gledam Kita kao mentora. Otvorila sam mu se o odnosu sa svojom majkom i pričala o iskustvima iz ranog detinjstva. Pričala sam mu o svojim snovima i strahovima. Ono što tada nisam znala je da je izvlačio informacije sa razlogom. Učinio je da se osećam posebno samo da bi me polako slomio i sistematski kontrolisao", otkrila je.

Poučena iskustvom, Indija je poručila svim ljudima da ako se slučajno nađu u situaciji u kojoj neko pokušava da im promeni percepciju o sebi, i to na negativan način ili želi da ih obezvredi, odmah beže. Osim Indije, u dokumentarnoj seriji pojavile su se i njena majka i čuvena baka, te su situaciju opisale iz svog ugla. Budući da se dobar deo sastanaka održavao u njihovoj kući, Jelisaveta je imala priliku da vidi o čemu se radi. Odmah je videla da je to velika glupost, te je bila veoma nepristojna prema članovima. Međutim, nije želela da se meša u čerkine i unukine odluke, te je sve zanemarila.

Imala je uticaj i na druge ljude koje je dovodila u sektu "Što sam ja više ulazila u NXIVM, moja majka se povlačila. Tada sam se osećala kao da me ne razume, kao da me osuđuje što sam se pridružila. Sada vidim da je to bilo tako daleko od istine. Pokušavala je da me spasi od nečega što je na kraju postalo zločin. Posle pet godina, zamolili su me da se pridružim DOS-u.", ispričala je.

"Dominus Obsekuious Sororium", latinska fraza koja se prevodi kao "Gospodar nad ženama robinjama", bilo je tajno društvo unutar NXIVM-a na čelu sa Ranijerom koje je funkcionisalo kao piramida sa nivoa "robova" na čelu sa "gospodarima". Pre pristupa kultu, svako bi morao da bude žigosan i primoran da priloži nešto što bi moglo da bude kompromitujuće za njega, kao što su eksplicitni video zapisi ili golišave fotke.

"Zvučalo je odlično. U stvarnosti, to je bila šema 'mamca-i-preokreta' koja je završila tako što sam bila porobljena i žigosana. Morali smo da damo 'kolateralni materijal' našim gospodarima pre učlanjenja, što mi je bilo neprijatno. Ali ljudi koji su to tražili rekli su mi da im verujem. Pa ja jesam. Ni dan danas ne znam gde je sve to. FBI ima nešto od mojih, ali verujem da je mnogo toga još uvek tamo, negde. Danas najviše žalim za tim što sam dovodila ljude u DOS, ali niko od nas nije mogao da predvidi da će se pretvoriti u ono što je uradio. Ipak se osećam užasno što sam ljude do kojih mi je stalo dovela u opasnost. Još moram da živim sa tim", objasnila je Indija.

"Spas u zadnji čas"

Indija je sektu napustila 2018. godine, te se nakon toga preselila kod majke u Los Anđeles. Iste godine, otkriveni su i fleš diskovi koji su otkrili da njen DOS žig nije simbol elemenata kao što su joj rekli. Bili su to inicijali vođe kulta - Kita. "Kada sam to čula, počela sam da preispitujem sve o poslednjih sedam godina mog života: šta je bila svrha DOS-a? Šta je značilo biti u dinamici gospodar-rob sa nametnutom poslušnošću? Bilo je toliko stvari koje sam indoktirnacijom lako samo prihvatila. Ostalo mi je da se pitam, šta su oni kog đavola? Predala sam diskove FBI-u, radeći kao svedok saradnik devet meseci. Pošto sam toliko dugo bila u NXIVM-u i jedna od poslednjih ljudi koji su otišli, imala sam mnogo korisnih informacija. Stvari koje sam odbacila kao ništa, na kraju su bile ključne za slučaj", istakla je ona.

Indija je otkrila da je vođa kulta na sve moguće načine koristio mnoge žene, pripadnice kulta, te da ih je silovao i zlostavljao. Ona je takođe bila jedna od onih koja je sa njim imala polne odnose, dok joj je to uvek delovalo čudno i nenormalno.

Suočavanje na sudu

"Kada sam ugledala Kita na njegovom krivičnom suđenju prošle godine, izgledao je tako mali i nemoćan." Vođa kulta Kit Ranijer osuđen je po svim mogućim optužbama, 2019. godine. Na teret mu je stavljeno: trgovina se*som, zavera prinudnog rada, trgovina ljudima i više tačaka za reketiranje i se*sualnu eksploataciju dece. "To je potvrdilo istinu koju sam već znala: Kit nije neki guru. On je poremećena i surova osoba. Iako nisam odmah uspela da stavim tačku na sve, uspela sam da pronađem mir radeći sa deprogramerom koji je specijalizovan za pomoć preživelima iz grupa sa visokom kontrolom da ponovo angažuju svoje kritičko razmišljanje. Takođe redovno posećujem terapeuta i boks. Ponekad samo treba da se izvučeš iz nečega da bi se osećao bolje. Lagala bih ako bih rekla da ne zamišljam kako udaram Kitovo lice ili m**a iznova i iznova."

"Prvi put posle dugo vremena vidim budućnost za sebe. Po prvi put posle dugo vremena sam srećna. Moja sećanja na NXIVM nikada neće nestati, ali ožiljak od žigosanja - to je bilo nešto što sam mogla da promenim. Tatu umetnik u njujorškom Ist Vilidžu osmislio je dizajn mandale kako bi ga prikrio natpisom "ancora imparo", što u prevodu znači "još uvek učim". I zaista je tako, sve vreme. Dokazala sam sebi da sam mnogo otpornija nego što sam ikad mislila... Ponekad mi misli odlutaju. Razmišljam o tome kakav bi život bio da nikada nisam otišla na taj prvi sastanak NXIVM-a. Ali otišla sam, i imala sam sva ta iskustva. Možeš da se pitaš 'šta-ako' ceo dan, ali ja sam sada tu gde sam u životu zbog onoga kroz šta sam prošla."