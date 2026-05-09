Kralj tvrdi da je Opština svjesno usvojila nezakonit program privremenih lokacija i dovela grad u finansijski i pravni rizik

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider „Pokreta za Grad“ i odbornik u budvanskom parlamentu Đorđe Zenović ocijenio je da je Budva ušla u ozbiljan problem nakon odluke Vlade da obustavi Program privremenih lokacija na teritoriji opštine do 2028. godine, prenosi portal Vijesti.

Zenović je naveo da je sporni program, usvojen u avgustu prošle godine, od početka bio problematičan i neprimjenljiv, te da su na to, kako kaže, upozoravali još na sjednicama lokalnog parlamenta, prenosi portal Vijesti.

On je kritikovao trenutak u kojem je Vlada aktivirala zakonsku mogućnost obustave, navodeći da je prethodni predlog bio povučen bez objašnjenja, dok je nova odluka donesena neposredno pred turističku sezonu, prenosi portal Vijesti.

Prema njegovim riječima, i lokalna i državna vlast donose odluke bez sagledavanja posljedica po građane i turizam, što, kako tvrdi, može dovesti do „haotičnog stanja na terenu“, prenosi portal Vijesti.

Zenović je upozorio i na mogućnost zloupotreba javnih površina tokom sezone, navodeći da se u praksi već godinama postavljaju objekti bez jasnog reda i kontrole, prenosi portal Vijesti.

S druge strane, predstavnik budvanskog Odbora Nove srpske demokratije Nikola Kralj ocijenio je da je Opština Budva svjesno usvojila nezakonit Program privremenih lokacija, uprkos upozorenjima nadležnih institucija, prenosi portal Vijesti.

Kralj je naveo da je takva politika dovela do finansijskih problema u opštini, uključujući zaduživanja i potencijalne blokade računa, za koje odgovornost, kako tvrdi, snose ranije lokalne uprave, prenosi portal Vijesti.

On je dodao da je izrada programa kasnila više godina, što je, prema njegovim riječima, nanijelo štetu budžetu opštine, prenosi portal Vijesti.

Kralj je takođe ukazao na, kako kaže, nejednak tretman zakupaca i tolerisanje bespravnih objekata, ocjenjujući da je takva praksa „nezakonita i na štetu građana Budve“, prenosi portal Vijesti.