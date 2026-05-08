U tajnosti se snima serija o jednoj od omiljenih Srpkinja: Zauvijek promijenila estradu, velika tragedija je slomila

U tajnosti i bez velike pompe počelo je snimanje nove serije "Marina i Futa". Akteri ove priče su čuveni tekstopisac Marina Tucaković i kompozitor Aleksandar Radulović Futa, a radnja je smještena u osamdesete godine.

Jedan od najskladnijih parova na našoj estradi dobiće svoju seriju, bez obzira na to što je već prikazan njihov odnos u veoma uspješnom filmu „Nedelja"o životu pokojnog pjevača Džeja Ramadanovskog.

Ulogu Marine, kako saznaju domaći mediji, ponovo će odigrati sjajna glumica Milica Janevski, dok se ime glumca koji će tumačiti Futu još uvijek drži u tajnosti. Nije isključeno da ćemo u toj roli ponovo gledati Zlatana Vidovića.

"Svaka uloga donosi novi spektar saznanja i to mi je najzanimljivije. Imala sam frku i odgovornost kako to uraditi, s obzirom na to da svi znamo kakva je Marina bila i da nas je, nažalost, relativno rano napustila. Taj njen karakter i taj opus koji je ostavila u narodu jako je veliki. Ja sam samo imala frku kako da to odigram, a da ne bude karikatura ili imitacija, već da uhvatim taj njen duh, a da opet ima neke veze sa mnom, da u tome uživam i da shvatim ko je bila ta žena", izjavila je Milica Janevski.

S obzirom na to da su Marina Tucaković i Aleksandar Radulović Futa bili apsolutni epicentar muzičke industrije bivše Jugoslavije i Srbije, serija o njihovom životu bi lako mogla da postane hronika cijele jedne epohe. Kroz njihov studio na Vračaru prošla je gotovo cijela estrada. Očekuje se da ova priča prikaže prelazak iz uređenog jugoslovenskog pop-roka osamdesetih u haos devedesetih, rat, sankcije i rađanje "turbofolka". Marina i Futa su stvorili i diktirali taj novi muzički pravac, balansirajući između ozbiljnih muzičkih standarda i onoga što je narod u tom teškom trenutku želio da sluša. Njih dvoje uspjeli su da od „autsajdera" naprave zvijezde.

Ko je bila Marina Tucaković?

Marina Tucaković rođena je 4. novembra 1953. godine u Beogradu, gdje je završila Šestu beogradsku gimnaziju i Ekonomski fakultet. Pisanjem tekstova za pjesme počela je da se bavi rano, sa svojih 19 godina, a karijeru je zvanično otpočela saradnjom sa grupom "Dag", za koju je 1973. godine napisala pjesmu "Smiljana". Njen potpis stoji na više od 4.000 pjesama koje su obilježile muzičku scenu Balkana. Njene stihove izvode zvijezde poput Zdravka Čolića, Slađene Milošević, Lepe Brene, Olivera Mandića, Gorana Bregovića, Zana, grupe „Magazin", Željka Joksimovića, Cece i mnogih drugih.

Bila je članica žirija u emisijama u kojima se takmiče mladi talenti, kao što su „Operacija trijumf" i „Pinkove zvezde". Žarila je i palila na estradnom nebu, mnoge zvijezde je stvorila, a već postojećim pomogla da zasijaju još većim sjajem. Marina je preminula 19. septembra 2021. godine, nakon teške bolesti, u Beogradu. Godinu dana kasnije iznenada je preminuo njen mlađi sin Milan Laća Radulović.

