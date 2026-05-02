Mala burma, prozivka na račun tasta, haos oko vjenčanice: Ovo su svi skandali sa venčanja Kejt Midlton i princa Vilijama

Princ i princeza od Velsa danas slave petnaestu godišnjicu braka. Njihovo venčanje je bilo bajkovito, ali ipa nije baš sve išlo po planu.

Izvor: Goff Photos Profimedia

Princ i princeza od Velsa, Kate Middleton i Prince William, danas slave 15 godina braka. Njih dvoje su se zakleli jedno drugom na vječnu ljubav 29. aprila 2011.

Taj, nevjerovatno lijep dan u Londonu, ipak nije prošao bez neugodnih trenutaka, a njihova godišnjica je “zgodna” prilika da se prisjetimo nekih od njih.

Princ Vilijam je zaboravio da otpusti ručnu kočnicu

Ovaj zabavan incident zadesio je najstarijeg sina Charles III na dan njegovog vjenčanja zbog nervoze. Nakon ceremonije vjenčanja Kate Middleton i Prince William u Vestminsterskoj opatiji, par su dočekali milioni oduševljenih obožavalaca koji su ispunili ulice Londona. Zatim su otišli u Bakingemsku palatu, gdje je Elizabeth II priredila prijem u njihovu čast.

Kada je došlo vrijeme za polazak, princ Vilijam i Kejt su se popeli u Čarlsov starinski Aston Martin DB6 (dobio ga je na poklon od svoje majke, Elizabete II, za svoj 21. rođendan). Princ Vilijam je zatražio očevu dozvolu da koristi baš ovaj automobil. Nakon što ju je dobio, princ je sjeo za volan, ali je zaboravio da otpusti ručnu kočnicu dok je vozio. To je kasnije izazvalo probleme sa automobilom.

Ispostavilo se da je mladin prsten premali

Tokom vjenčanja u opatiji, Prince William je trebalo da stavi velški zlatni vjenčani prsten na prst Kate Middleton. U tom ključnom trenutku shvatili su da je prsten premali. To je bilo zato što je Kejt smršala dan prije vjenčanja i zamolila je zlatara da smanji veličinu prstena kako ne bi spadao.

"Kejt je zamolila Vartski, kompaniju koja je napravila prsten, da ga umanje za broj kako ne bi skliznuo", rekao je izvor blizak paru. Ipak, ispostavilo se da je prsten na kraju bio tijesan.

Srećom, princ je uspio da završi zadatak i stavi prsten na Kejtin prst, ali uz malo poteškoća.

Zbrka oko vjenčanice

Haljinu boje slonovače od satena i čipke kreirala je dizajnerka Sarah Burton, tadašnja kreativna direktorka kuće Alexander McQueen. Njen šlep bio je dugačak skoro 2,7 metara, što je predstavljalo izazov.

Kada je Kejt izlazila iz kočije koja je stigla u opatiju, mučila se da izvuče šlep, dok joj Vilijam nije mogao pomoći jer joj je držao ruku.

Bračni zavjeti nijesu bili potpuni

Kada je nadbiskup Kenterberijski, Rowan Williams, postavio pitanje mladi, ona je jedva čujno odgovorila: “Da”.

Kasnije je izgovorila zavjete, obećavajući da će “voljeti i brinuti”, ali je izostavila riječ “slušati” muža.

Zanimljivo je da je isti potez napravila i Princess Diana još 1981. godine, kada se udala za Charles III.

Vilijamova šala o tastu, Majklu Midltonu

Kejt je uz oca Majkla Midltona prošla kroz Vestminstersku opatiju, a kada je stigla do oltara, Vilijam se našalio na njegov račun.

Vidi opis Mala burma, prozivka na račun tasta, haos oko vjenčanice: Ovo su svi skandali sa venčanja Kejt Midlton i princa Vilijama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/People Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/princeandprincessofwales Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: EPA-EFE/ANDREW MATTHEWS / POOL Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: printscreen/youtube/The Prince and Princess of Wales Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: i-Images, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/People Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Maternal Mental Health Alliance Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

“Trebalo bi da organizujemo mali porodični događaj”, rekao je, iako je ceremoniju pratilo oko dvije milijarde ljudi širom svijeta, dok je 1.900 gostiju prisustvovalo u opatiji.

Od vjenčanja, Kejt i Vilijam su dobili troje djece, a u budućnosti se očekuje da postanu kralj i kraljica Velike Britanije.