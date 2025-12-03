Komšije se žale na gužvu: Kejt Midlton i Vilijam se preselili u Vindzor

Kejt Midlton i Vilijam preselili su u Vindzor, a komšijama smeta gužva.

Nakon što su se u novembru sa svojom djecom, princom Džordžom, princezom Šarlot i princom Luijem iselili iz Adelejd Kotidža, princ Vilijam i princeza Kejt preselili su se u novi dom u Vindzoru.

Oni sada uživaju u luksuznom Forest Lodžu, ali čini se da su, veoma brzo nakon što su došli, izazvali pometnju i unijeli ozbiljan nemir među lokalno stanovništvo. Razlog je pojačana bezbjednost u okolini nove rezidencije Kejt Midlton i princa Vilijama.

Ova istorijska vila sa osam spavaćih soba nalazi se odmah pored popularne prodavnice božićnih jelki u Vindzor Grejt parku. Zbog novih pravila, vozači moraju da naprave obilazak dug skoro dva kilometra samo da bi stigli do prodavnice. To, naravno, dovodi do velikih gužvi, nervoze i, kako kažu mještani, sve češćih rizičnih situacija u saobraćaju.

"Vidio sam već nekoliko sudara. Ljudi voze pogrešnom stranom puta između postavljenih čunjeva", rekao je jedan očevidac za Dejli Mejl.

Drugi izvor tvrdi da je „oba dana ispred kapije stajao automobil sa dvojicom policajaca u civilu, očigledno da spriječe radoznale prolaznike da zavire na posjed. Prodavnica je bukvalno odmah pored, pa nije čudno da porodica Vels pojačava obezbjeđenje.

Forest Lodž, zaštićena vila procijenjena na oko 16 miliona funti, pruža znatno više prostora nego njihov dosadašnji dom. Pored osam spavaćih soba, posjed ima i privatni teniski teren i malo jezero, savršeno okruženje za troje djece koja konačno imaju dovoljno prostora za igru, dok roditelji dobijaju toliko željeni mir i privatnost.

"Jasno je da porodica Vels obožava život u Vindzoru. Djeca idu u školu Lambruk, koja je u blizini, a par ostaje nedaleko od zamka Vindzor, što im odgovara zbog kraljevskih dužnosti", objašnjava Danijel Stejsi, kraljevska dopisnica magazina Hello!.

Ona dodaje da se Forest Lodž već opisuje kao njihov "dom zauvijek", a ne privremeno rješenje.

Očekuje se da će ovo ostati njihova glavna rezidencija i kada princ Vilijam jednog dana postane kralj, slično kao što je kralj Čarls zadržao Hajgrov i Klarens haus.

