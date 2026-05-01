Žena koja je bila inspiracija za lik Emili u "Đavo nosi Pradu" iznijela šokantne tvrdnje: "Osjećala sam se iznevereno"

Stilistkinja Lesli Fremar progovorila je o kultnom filmu i knjizi.

Dvadeset godina nakon premijere filma "Đavo nosi Pradu" i povodom izlaska drugog dijela ovog ostvarenja, stilistkinja Lesli Fremar prvi put je otvoreno progovorila o tome da je poslužila kao jedna od stvarnih inspiracija za lik Emili Čarlton, koju je u filmu tumačila Emili Blant.

Taj lik potiče iz romana Loren Vajsberger, koji je zasnovan na njenom iskustvu rada kao mlađe asistentkinje Ane Vintur u magazinu Vogue. Lesli je sada bez zadrške potvrdila da je ona bila inspiracija za lik Emili.

"Znam da jesam. Ja sam Emili".

Lesli Fremar je početkom dvehiljaditih radila kao asistentkinja Ane Vintur, a u tom periodu je i angažovala Loren Vajsberger kao drugu asistentkinju urednice, gdje su sarađivale nekoliko mjeseci.

Prisjetila se i trenutka kada je prvi put čula da je Loren napisala knjigu inspirisanu njihovim radnim okruženjem. Informaciju je dobila upravo od Ane Vintur, koja je bila inspiracija za lik Mirande Pristli, koju je glumila Meril Strip.

"Dobila sam poziv iz Anine kancelarije da želi da me vidi. Ušla sam kod nje i ona je rekla: 'Ko je Loren Vajsberger?' A ja sam rekla: 'Bila je tvoja mlađa asistentkinja, bila je ovdje kratko, možda osam mjeseci.' A ona je rekla: 'Pa, napisala je knjigu o nama, i ti si gora od mene'", ispričala je Lesli Fremar, piše E!News.

Ana je tada već imala rani primjerak knjige i pokazala ga je Lesli. Ona se prisjeća da je originalna verzija djelovala znatno oštrije od onoga što je kasnije objavljeno.

"Djelovalo je prilično mračno, sjećam se da sam tako mislila. I to me je povrijedilo. Ono što je završilo u javnosti, bila je mnogo blaža verzija onoga što je zaista napisala. Tada sam se osjećala iznevjereno", istakla je ona.

"Osjećala sam se izloženo. Iako su joj vjerovatno rekli da piše fikciju, mnogo toga je zasnovano na stvarima koje smo mi doživjeli. I ona i ja", kazala je tim povodom ona.

Lesli nije imala dilemu kada je u pitanju lik Emili u knjizi i filmu, jer je u njemu prepoznala sebe u određenim stavovima i rečenicama:

"Rekla sam joj: 'Milion devojaka bi ubilo za ovaj posao'. To je bila moja rečenica, jer sam iskreno vjerovala u to, i znala sam da ona nije željela da bude tamo.“

"Vjerovatno nisam bila baš prijatna i vjerovatno sam bila napeta jer sam imala osjećaj da radim i njen posao. To me je frustriralo. Ona je vjerovatno sjedila i pisala knjigu, a nije doživljavala posao onako ozbiljno kao ja ili kao milioni drugih djevojaka. To je sigurno stvaralo tenziju. Možda sam bila oštra prema njoj, jer ona nije željela da igra tu igru", dodala je Lesli.

Nakon što je Loren Vajsberger napustila Vogue, njih dvije više nisu imale kontakt. Lesli smatra da bi današnji susret bio prilično neprijatan. Dotakla se i susreta sa Emili Blant, kojoj je rekla da je upravo ona bila inspiracija za lik Emili Čarlton.

"Nije bila previše zainteresovana, iskreno. Očekivala sam neku veliku reakciju, ali bilo je samo: 'Oh, okej'", zaključila je Lesli Fremar.

