Beograd je sinoć bio domaćin jedne od najiščekivanijih filmskih večeri godine, premijere filma "Đavo nosi Pradu 2", koja predstavlja treću svetsku premijeru ovog ostvarenja.
Nakon Njujorka i Londona, glamur svjetske scene seli se u Beograd, gde se moda i film spajaju u jedinstven događaj. Na crvenom tepihu posebno se izdvojila manekenka Sofija Milošević, koja je zablistala u elegantnom odelu modne kuće Saint Laurent iz najnovije kolekcije.
Pogledajte:
Sofija Milošević zasijenila sve na premijeri "Đavo nosi Pradu 2": Pojavila se u odielu od 6.000 €, oduvala i Hejli Biber
U znaku mode, filma i glamura, Beograd još jednom potvrđuje da može da stane rame uz rame sa svjetskom scenom.
Sofija u YSL odelu od 6.000 eura
Manekenka je blistala u sivom "oversized" odijelu iz kolekcije Saint Laurent proljeće/ljeto 2025, koju je dizajnirao Anthony Vaccarello i prikazao na Pariskoj nedelji mode. Iako YSL (Saint Laurent) ne objavljuje cijene komada sa piste, na osnovu realnih tržišnih cijena sličnih komada došli smo do cifre od 2.500 - 4.000 eura za sako, kao i 900 - 1.500 eura za pantalone.
U nekim slučajevima (posebno ako je komad kao model sa piste 1:1 ili "custom" za slavne ličnosti), cijena odijela može ići i preko 6.000–7.000 €.
To isto odelo je nosila i Hejli Biber u jednoj od svojih javnih pojavljivanja, i mediji su ga opisivali kao oversized, sa jakim ramenima i estetikom 80-ih.
Hejli je dodatno izgled upotpunila i kravatom u bordo boji sa tufnicama, zlatnim nakitom i klač tobrici u sličnom tonu kravate.