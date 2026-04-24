Sofija Milošević zasijenila sve na premijeri "Đavo nosi Pradu 2": Pojavila se u odielu od 6.000 €, oduvala i Hejli Biber

Autor Marina Cvetković
Beograd je sinoć bio centar svjetskog glamura na premijeri jednog od najiščekivanijih filmskih nastavaka godine "Đavo nosi Pradu 2".

Sofija Milošević zasijenila sve na premijeri "Đavo nosi Pradu 2"

Beograd je sinoć bio domaćin jedne od najiščekivanijih filmskih večeri godine, premijere filma "Đavo nosi Pradu 2", koja predstavlja treću svetsku premijeru ovog ostvarenja.

Nakon Njujorka i Londona, glamur svjetske scene seli se u Beograd, gde se moda i film spajaju u jedinstven događaj. Na crvenom tepihu posebno se izdvojila manekenka Sofija Milošević, koja je zablistala u elegantnom odelu modne kuće Saint Laurent iz najnovije kolekcije.

Pogledajte:

U znaku mode, filma i glamura, Beograd još jednom potvrđuje da može da stane rame uz rame sa svjetskom scenom.

Sofija u YSL odelu od 6.000 eura

Manekenka je blistala u sivom "oversized" odijelu iz kolekcije Saint Laurent proljeće/ljeto 2025, koju je dizajnirao Anthony Vaccarello i prikazao na Pariskoj nedelji mode. Iako YSL (Saint Laurent) ne objavljuje cijene komada sa piste, na osnovu realnih tržišnih cijena sličnih komada došli smo do cifre od 2.500 - 4.000 eura za sako, kao i 900 - 1.500 eura za pantalone.

U nekim slučajevima (posebno ako je komad kao model sa piste 1:1 ili "custom" za slavne ličnosti), cijena odijela može ići i preko 6.000–7.000 €.

To isto odelo je nosila i Hejli Biber u jednoj od svojih javnih pojavljivanja, i mediji su ga opisivali kao oversized, sa jakim ramenima i estetikom 80-ih.

Hejli je dodatno izgled upotpunila i kravatom u bordo boji sa tufnicama, zlatnim nakitom i klač tobrici u sličnom tonu kravate.

