Pjesma "Lane moje" nastala u kolima na Zelenom vencu: Otkrivena najveća tajna numere koju 22 godine pjeva čitav region

"Lane moje" bila je ostala jedna od naših najuspešnijih evrovizijskih numera, no mnogi ne znaju kako je i gde nastala.

Evrovizija definitivno nije ono što je bila nekad, a u prilog ovoj tvrdnji ide i činejnica da se i dan-danas više pevaju stari hitovi nego nove numere. Među najslušanijim i najvoljenijim našla se i pesma "Lane moje" koju je pre 22 godine izveo Željko Joksimović, a koja je za kratko vreme postala jedan od najvećih hitova.

Na Evroviziji je zauzeo visoko drugo mesto sa 263 poena, a takmičenje se odražavalo u Istanbulu.

Za "Lane moje" Joksimović je radio muziku, dok je tekst pisala pevačica i kant-autorka Leontina Vukomanović.

Međutim, mnogi ne znaju da je ova pesma nastala na krajnje neobičan način.

"Tada sam živela na vrhu Balkanske i to je deo grada gde nema parkinga, dok sam se vrtela tih dvadesetak minuta u krug tražeći parking, iskoristila sam momenat da napišem tekst. Verovali ili ne u automobilu, negde kod Zelenog venca, nastala je pesma 'Lane moje''', ispričala je jednom prilikom Leontina i dodala: "Numera 'Lane moje' i dalje stoji na nekom tronu u odnosu na sve pesme koje su nastale pre toga i nakon nje. Ona se nekako izdvaja".