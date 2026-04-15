Hit scena iz Jutarnjeg na RTS-u koja se i danas prepričava: Voditeljka nije znala da je snimaju, reagovao i kamerman

Hit scena iz Jutarnjeg na RTS-u koja se i danas prepričava: Voditeljka nije znala da je snimaju, reagovao i kamerman

Autor Jelena Sitarica
Javni medijski servis Srbije poznat je po profesionalizmu, ali se i njima svojevremeno dogodio propust koji je nasmijao gledaoce

Hit scena iz Jutarnjeg na RTS-u koja se i danas prepričava Izvor: Printscreen/YouTube/RTS

Da i najiskusniji ponekad naprave grešku, pokazala je svojevremeno jedna situacija iz Jutarnjeg programa RTS-a. Tokom emisije, tadašnja voditeljka Nataša Miljković najavila je sledeći prilog, dok se njena koleginica Sanja Belović nalazila na terenu. Međutim, Belovićeva u tom trenutku nije bila svjesna da je direktno u programu, pa je izgovorila komentar koji možda nije primjeren za uključenje, ali je debelo nasmijao gledaoce kraj malih ekrana.

- Zna i Sanja Belović, koja je na Dunavu. Dobro jutro, Sanja - poručila je nasmijano Nataša u okviru najave uživo uključenja svoje koleginice.

Izvor: Youtube/RTS

- Sjecnulo me na kičmi. Nisam ja ovdje d...etom, umjesto što ste me podigli - čulo se kako govori Sanja, ne znajući da gledaoci mogu da je čuju.

- Sanja, sram te bilo! - odgovorio joj je jedan od kolega iza kamere.

Prekinuto uključenje

Voditeljka je odmah improvizovala i prekinula program, odnosno uključenje koleginice uz rečenicu:

- Uf, Sanju smo iznenadili. Vraćamo se u studio - poručila je brže-bolje Nataša Miljković, a hit scena prepričavala se nedeljama.

