Voditeljka Dnevnika iznenadila na mrežama: Isplivala privatna slika, pljušte čestitke (Foto)

Milica Nedić, voditeljka na RTS-u, proslavila je rođendan u restoranu.

Izvor: YouTube/RTS prikazuje

Voditeljka Dnevnika, Milica Nedić, juče je imala predivan povod za slavlje. Poznata voditeljka proslavila je rođendan u jednom restoranu, a tom prilikom ju je sačekalo i prelijepo iznenađenje u vidu torte sa svjećicom.

Milica se inače rijetko eksponira u javnosti i na društvenim mrežama, zbog čega ovakvi privatni trenuci uvijek izazovu veliku pažnju.

Milica je sa osmijehom na licu uživala u jednom prijestoničkom restoranu, a u jednom trenutku je dobila i omiljeno parče torte.

Izvor: Instagram/milicavned

Na njoj je stajala jedna rođendanska svjećica, a svi se iznenade kada čuju koliko godina ima. Ona je rođena 24. marta 1970, a malo ko je znao da ima 56 godina.

- Veliko hvala za sve dobre želje, poštovani prijatelji i dragi ljudi. Zdravlja i mira svima - napisala je ona na Instagramu.



Vodila tešku bitku za zdravlje

Sada ima sve razloge da slavi život, s obzirom na to da je prije nekoliko godina jedva izvukla živu glavu i prošla kroz pravu agoniju sa zdravljem.

Milica je tada vodila tešku bitku sa korona virusom i infekcijom klostridijom, zbog čega je dvije nedelje provela u bolnici. Punih deset dana borila se sa temperaturom od 40 stepeni, a kako je i sama priznala, lekari su bili iznenađeni koliko je ta borba trajala i odakle joj snage da izdrži.