Više osoba, uključujući šefove Interventne jedinice 92, uhapšeno je zbog zataškavanja incidenta na Autokomandi povezanog sa Sašom Vukovićem.

Izvor: Facebook printscreen

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeni su komandant i pripadnici elitne Interventne jedinice 92, kao i direktor jednog ugostiteljskog objekta.

Svi oni terete se da su svjesno prikrili tragove mafijaškog obračuna na Autokomandi u novembru prošle godine, u kojem je glavni akter bio Saša Vuković zvani Boske.

Prema zvaničnim informacijama iz istrage, pripadnici Interventne jedinice 92 spriječili su procesuiranje Vukovića nakon pucnjave u jednom restoranu na Autokomandi.

Tada je, nakon žestoke verbalne svađe, Boske ušao u sukob sa Milošem Nilovićem zvanim Runjo, visokopozicioniranim članom "škaljarskog klana". U lokalu prepunom gostiju, Boske je izvukao pištolj i zapucao. Srećom, niko nije povrijeđen, ali umjesto hapšenja, uslijedila je akcija zataškavanja.

Šefovi Interventne jedinice su, kako se sumnja, naredili su da se događaj ne prijavljuje tužilaštvu i spriječili su vršenje uviđaja. U tome im je, prema navodima tužilaštva, svjesno pomogao i vlasnik lokala, koji je lično uklanjao tragove pucnjave i inspektorima na terenu lažno tvrdio da se radilo o verbalnoj raspravi.

Ko je Saša Vuković Boske?

Saša Vuković, u podzemlju poznatiji pod nadimkom Boske, završio je policijsku školu u Sremskoj Kamenici i to objašnjava njegove bliske kontakte unutar MUP-a.

Javnosti je postao poznat nakon događaja od 12. maja u restoranu "27" na Senjaku, u kojem je život izgubio Aleksandar Nešović zvani Baja.

Prema raspoloživim informacijama, incidentu je prethodio sastanak u pomenutom restoranu, organizovan sa ciljem rješavanja ranijih nesuglasica između Vukovića i Nešovića, koji se u javnosti povezuje sa takozvanom Kekinom grupom. Nakon kraće verbalne rasprave, sukob je eskalirao. Sumnja se da je Vukoviću supruga donijela sakriveno oružje, iz kojeg je potom ispaljeno najmanje 10 hitaca u Nešovića, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

Saša Vuković Boske nalazi se u pritvoru od 14. maja i osumnjičen je za ubistvo Aleksandra Nešovića, čije je tijelo sakriveno u buretu kod Inđije. Istraga Višeg javnog tužilaštva u ovom trenutku obuhvata čak 11 osoba – uključujući smijenjenog načelnika beogradske policije, konobare, vlasnike dva restorana.

Hvalili se luksuznim životom

Sudeći po fotografijama sa društvenih mreža Boske i njegova supruga su u braku više od deceniju, a imaju i dvoje maloljetne djece.

Kako se može vidjeti na društvenim mrežama osumnjičene Danke Vuković, ona i njen suprug godinama su živjeli luksuznim životom. Sudeći po njenim objavama, redovno su putovali u inostranstvo, a Danka je redovno objavljivala njihove zajedničke fotografije.

Na nekima od njih vidi se da su putovali u Španiju, vreme provodili na jahtama i restoranima, a Danka Vuković je i godinama unazad dijelila poklone od supruga - skupocjeni "roleks" sat, ali i automobil marke "audi".

Prema do sada prikupljenim podacima u finansijskog istrazi Saša Vuković zvani Boske je u proteklih desetak godina kupovao luksuzne nepokretnosti koje se procjenjuju na više od 2,5 miliona eura.

Bosketova imovina pod lupom

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je naložena provjera cjelokupne nepokretne imovine Saše Vukovića, članova njegove porodice i povezanih pravnih lica u Srbiji. Cilj je da se utvrdi kada je imovina stečena, po kom osnovu, kao i porijeklo novca kojim je plaćena kupoprodajna cijena.

Na osnovu Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog djela, od više državnih institucija zatraženi su podaci o njihovoj imovini, prihodima, nekretninama, vozilima i drugoj imovini. Istragom će biti provereno i na koji način su izvršene uplate za kupovinu nekretnina, kao i da li su Saša Vuković i članovi njegove porodice u trenutku kupovine raspolagali dovoljnim zakonitim prihodima za te transakcije.