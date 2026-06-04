FK Partizan je stupio u kontakt sa igračem koji je prodat u Italiju prije tri godine.

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FK Partizan ne odustaje od "politike" vraćanja nekadašnjih igrača ni nakon odlaska Predraga Mijatovića. Čeka se da Humskoj konačno presjeku oko trenera Srđana Blagojevića, a onda će se znati više o promjenama u igračkom kadru. Ipak, dosta je spekulacija oko crno-bijelih ovih dana, a najnovije informacije kažu da je sportski sektor već krenuo u misiju povratka Vanje Vlahovića (22).

Nekadašnji biser "crno-bijelih" je navodno već kontaktiran, prenosi "Sportklub". Sada se čeka na odgovor fudbalera Atalante koji je prošlu sezonu ograo kao pozajmljeni igrač Speciji.

Vlahović ima ugovor sa članom italijanske Serije A do juna 2028. godine. Mladi ofanzivac nije nikada debitovao za prvi tim Partizana jer je procijenjeno da je najbolja opcija pozajmica, a potom i prodaja Atalanti. Njegova tržišna vrijednost se trenutno procjenjuje na oko četiri miliona eura.

Ko je Vanja Vlahović?

Vanja Vlahović igra na poziciji centarfora, rođen je u Vršcu 2000. godine i igra za mladu reprezentaciju Srbije. Nakon što je prošao omladinsku školu Partizana, prodat je Atalanti za 225.000 eura, nakon prethodne pozajmice plaćene 30.000 eura. U Italiju je prvi put otišao u januaru 2023. i za godinu i po je toliko napredovao da mu je Atalanta ovog ljeta ponudila petogodišnji ugovor, koji j potpisao i prema kojem će biti član "Boginje" sve do 2028. godine.

Navijači Partizana nisu imali priliku da vide Vlahovića u seniorskom timu. Bio je strijelac 19. januara 2023. u pripremnom meču protiv Ahmata pod vođstvom Gordana Petrića, da bi ubrzo prodat Atalanti.