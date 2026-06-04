Aleksandar Vučić se oglasio o vraćenom avionu iz Tivta za Beograd sa državljanima Srbije.

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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je čarter let sa pristalicama Srpske napredne stranke (SNS), koji je juče vraćen sa aerodroma u Tivtu navodno zbog hiridne prijetnje, organizovao neko iz "njegovog okruženja", ko je želio da se "bori" protiv negativnih poruka za koje su znali da će biti izložen tokom posjete Crnoj Gori.

On je nakon dolaska u Tivat, gdje se održava Samit EU - Zapadni Balkan, naveo da su neimenovani ljudi iz njegovog okruženja željeli da njemu omoguće "bolje okruženje kom bi se on obradovao", kao i da je od 87 vraćenih "njih petoro prošlo kroz krivično-pravnu evidenciju... što je manji prosjek nego na običnom letu ili u autobusu".

Takođe je dodao da je državno rukovodstvo Crne Gore moglo da izbjegne diplomatski incident da ga je kontaktiralo i sa njim komuniciralo problem.

"Priče o destabilizaciji su besmislene... To je moja i naša stvar, jer oni nisu napravili nikakav kriminal... I nemojte da dodajte stvari koje se nisu dogodile, jer oni nisu došli naoružani... Nisu imali oružje, ništa ružno ili uvredljivo, meni je transparent Srbija pobeđuje lijepa poruka", rekao je Vučić, dodajući da bi se sam izvinio za diplomatski incident i da će on "ni kriv ni dužan da plati političku cijenu".

On je dodao da je nakon toga uslijedilo iznošenje ličnih podataka deportovanih, koje su crnogorske službe ocijenile kao bezbjednosno interesantni, a da je cilj bio da se "Srbija prikazala kao destabiliziujući faktor".

Povodom navoda da mu je bezbjednost ugrožena dolaskom u Crnu Goru, zbog navodnog prisustva šefa kavačkog klana Radoja Zvicera, on je rekao da je u zapisima sa "Skaj" aplikacije bilo naznaka da predstavnici kriminalnih klanova planiraju atentat na njega, ali da to nije vidio kao razlog za nedolazak.

Predsednik Srbije AleksandarKako prenosi agencija Tanjug, Vučić je u Tivtu rekao da sukriminalni klanovi iz Crne Gore htjeli da plate da ga neko ubije i dodao da to postoji i u "Skaj"

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara o njegovoj bezbjednosti nakon najave da spremaju da ga neko ubije, kao i da je jedan od osumnjičenih za to još 2021. godine nudio da plati da ga neko ubije, kazao da se radi o vođama klanova iz Crne Gore.

"To nije neka velika tajna. Imali ste to i u Skaj zapisima, dakle oni su to u zapisima iz razgovora skinuli preko Skaj aplikacije, dakle oni su to tražili od ranije, riječ je o vođama klanova odavde. Ne vidim tu velike novosti", kazao je Vučić.

Kako je dodao, problem je i u političkim tenzijama između Beograda i Podgorice.

"Kada postoje, a rekao bih nerijetko nepotrebne političke tenzije između Podgorice i Beograda, svako će da kaže da je kriv onaj drugi. Morali smo svi da budemo mnogo racionalniji i mnogo pažljiviji i da vodimo računa više, ali onda kada krenu optužbe, onda tu kraja nema. A to da će kriminalci da rade svoj posao, pa dobro, to im je posao, nema tu bog zna kakve filozofije", rekao je Vučić.