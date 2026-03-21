Isplivao snimak hapšenja Džastina Timberlejka: Pjevač se dvije godine borio da ga sakrije, sprema novu tužbu

Džastin Timberlejk nije želeo da ovaj snimak ugleda svjetlost dana.

Izvor: X/ABC7/Printscreen

Nedavno objavljen policijski snimak prikazuje Džastina Timberlejka kako se muči tokom testova trezvenosti na terenu, nakon zaustavljanja u Hemptonima 2024. godine, koje je dovelo do njegovog hapšenja zbog sumnje na vožnju pod dejstvom alkohola.

Timberlejk je uhapšen u junu 2024. nakon što je policija posumnjala da vozi u pijanom stanju. Kasnije je priznao krivicu za blaži prekršaj, vožnju sa umanjenim sposobnostima, i u okviru sporazuma dobio društveno koristan rad, uz javno izvinjenje.

Snimak, koji traje oko osam sati, prikazuje trenutak kada ga je policija u Sag Harboru zaustavila jer je, kako navode, prošao kroz znak stop, skretao iz svoje trake i izašao iz svog BMW-a osjećajući se na alkohol.

Nakon što je zaustavljen, policajac je upitao Džastina Timberlejka zašto se nalazi u gradu. On je odgovorio: "Na svjetskoj sam turneji."

"Čime se baviš?" pitao je policajac.

"Teško je objasniti", odgovorio je Timberlejk.

Zatim je dodao: "Svjetska turneja. Ja sam Džastin Timberlejk."

"These are like really hard tests." Justin Timberlake struggled to perform field sobriety tests requiring him to walk a straight line and stand on one leg after he was pulled over in New York's Hamptons in 2024 by police officers who suspected him of driving drunk, according to…

Policajac mu je uzvratio: "Vi ste Džastin Timberlejk? Imate li kod sebe vozačku dozvolu?" Snimak sa kamere na tijelu pokazuje kako se Timberlejk muči da prati uputstva dok su mu policajci tražili da hoda pravo, stopalo uz stopalo, i da stoji na jednoj nozi.

Dok su mu objašnjavali šta treba da radi, on se izvinjavao i rekao: "Srce mi ubrzano kuca."

"Malo sam nervozan", dodao je Timberlejk.

Na zadnjem sjedištu policijskog automobila upitao je: "Zašto me hapsite?"

Kasnije mu je u policijskoj stanici rečeno da će zadržavanje trajati preko noći, na šta je reagovao: "Biću ovdje cijelu noć? Baš ste ludi, čovječe."

U zahtjevu kojim je pokušao da spriječi objavljivanje snimka, pravni tim Džastina Timberlejka naveo je da je 1. marta obaviješten o namjeri policije da odgovori na zahtjev po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama (FOIL), što podrazumijeva objavljivanje snimka sa kamere uz određene redakcije iz medicinskih i bezbjednosnih razloga.

Timberlejk je tvrdio da snimak "sadrži lične podatke i privatne detalje koji nijesu od značaja za bilo kakvu policijsku radnju od javnog interesa i koji inače ne bi bili dostupni javnosti da nije bilo prisustva i snimanja od strane policije."

Međutim, u petak su njegovi advokati, u zajedničkom podnesku sa predstavnicima opštine, naveli da video "ne predstavlja neopravdano narušavanje privatnosti" prema državnom zakonu i saglasili se sa njegovim objavljivanjem.

Ranije ovog mjeseca, Timberlejk je tužio opštinu Sag Harbor i policijsku upravu u pokušaju da spriječi objavljivanje snimka sa kamere.