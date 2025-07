"Bio sam na bini i osjećao ogroman bol u nervima, mučninu i umor", Džastin Timberlejk otkrio od koje bolesti boluje

Pjevač je otvoreno progovorio o svom zdravstvenom stanju.

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pjevač Džastin Timberlejk saopštio je da mu je dijagnostikovana lajmska bolest.

On je vijest objavio u opšitnoj izjavi na Instagramu.

"Između ostalog, borim se sa određenim zdravstvenim problemima, i dijagnostikovana mi je lajmska bolest. Ne govorim ovo da biste me sažaljevali, već da osvijetlim kroz šta sam prolazio iza kulisa. Ako ste se vi ili neko vaš suočili s ovom bolešću, onda znate: život s njom može biti nemilosrdno iscrpljujuć, i psihički i fizički. Kada sam prvi put dobio dijagnozu, bio sam šokiran. Ali, makar sam tada mogao da razumijem zašto sam, dok sam bio na bini, osećao ogroman bol u nervima ili potpuno lud umor i mučninu. Bio sam pred ličnom odlukom: da li da prekinem turneju ili da nastavim i pronađem način da izguram? Odlučio sam da radost koju mi nastupi donose, daleko nadmašuje prolazni stres koji moje tijelo osjeća. I veoma mi je drago što sam nastavio", napisao je Džastin, između ostalog, i dodao:

"Ne samo da sam sebi dokazao svoju mentalnu snagu, već sada imam toliko posebnih trenutaka sa svima vama, koje nikada neću zaboraviti. Oduvijek sam bio naučen da ovakve stvari zadržavam za sebe, zbog čega sam i oklevao da o ovome govorim. Ali, pokušavam da budem otvoreniji kada je riječ o mojim borbama, kako ne bi bile pogrešno shvaćene. Dijelim sve ovo s nadom da svi možemo pronaći način da budemo povezaniji. Volio bih da dam svoj doprinos i pomognem onima koji se takođe suočavaju sa ovom bolešću".

U komentarima je dobio brojne riječi podrške.

Šta je lajmska bolest?

31.1.1981. Džastin Timberlejk

Izvor: You Tube/ Entertainment Tonight

Lajmska bolest je multisistemska infektivna bolest kojom mogu biti zahvaćeni svi organi, a najčešće su to koža, zglobovi, nervni sistem i srce. Najčešći način zaražavanja je ubod krpelja, a može se prenijeti i tansplantacijom.

Simptomi bolesti obično počinju između trećeg i 33. dana od infekcije, a najduže do osme nedelje. Prosječno vrijeme od uboda do pojave prvih simptoma je sedam dana. Simptomi se najčešće ispoljavaju u vidu zamora, bolova u mišićima, glavobolje, bolova u zglobovima, ukočenosti vrata i groznici sa povišenom temperaturom do 39 stepeni.

Izvor: Nova/ MONDO