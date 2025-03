Cio Holivud dotjeran, on došao u duksu: Drao se iz publike pa napustio dodjelu Oskara (Video)

Glumac Adam Sendler došao u duksu na dodelu Oskara, pa je napustio!

Izvor: Youtube/ABC News

Komičar Adam Sendler postao je neočekivana zvezda 97. dodele Oskara. Dok je ceo Holivud, očekivano, bio doteran "na maks", Sendler je na svečanost došao u šortsu, dukserici sa kapuljačom i patikama. Naravno, ovo nije promaklo voditelju Konanu O'Brajenu, koji ga je isprozivao tokom jednog segmenta.

"Svi su došli prikladno obučeni", rekao je Konan, a onda napravio "neprijatnu" pauzu dok je kamera snimala Sendlera. Pogledajte fotografije!

"Konane, brate, šta ima, kako ide", dobacio je komičar iz publike.

"Šta si to obukao", pitao je voditelj dodele Oskara.

"Pa niko se to nije pitao dok ti nisi pomenuo", odgovorio je Sendler. Nakon što mu je O'Brajen poručio da se obukao "kao da ide na poker u dva ujutru", Sendler je odlučio da ode.

"Baš me briga šta nosim ili ne nosim, ako ti smetaju moj super šorts i moja pufnasta dukserica, pa moraš da me vređaš pred svima, onda odlazim", rekao je on, ustao i otišao. Najpre je zagrlio glumca Timotija Šalamea. Pogledajte video!

Adam Sendler izašao iz publike na dodeli Oskara Izvor: Youtube/ABC News

Pretpostavlja se da je ova scena zapravo bila skeč koji je prethodno dogovoren, ali ako se uzme u obzir svaki skandal koji smo do sada videli na dodelama Oskara, ko to može da tvrdi sa sigurnošću...