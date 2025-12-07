Zašto Megan Markl godinama ne razgovara sa ocem: Tomas se bori za život, o njenom potezu bruji cijeli svijet

Tomas i Megan Markl već godinama nijesu u dobrim odnosima, sada je otkriven razlog.

Izvor: Youtube printscreen/ Entertainment Tonight, Youtube printscreen/ Emma Grede

Potez vojvotkinje neki tumače kao znak kajanja, drugi pak kažu nije s njim komunicirala 7 godina nije morala ni ovo sada da radi. Još 2022. godine, Megan Markl je u intervjuu za The Cut nagovijestila da je odnos sa ocem trajno prekinut.

HELLO! saznaje da je Megan kontaktirala oca u petak ujutru, dva dana nakon što je objavljeno da je Tomas primljen u bolnicu. Otac i ćerka su u zategnutim odnosima još od 2018. godine, iako HELLO! saznaje da je Megan i ranije pokušavala da mu se približi. Ranije ove nedjelje potvrđeno je da je Tomas hitno operisan i da ga uskoro čeka još jedna operacija kako bi mu bio uklonjen krvni ugrušak. Vijest je potvrdio Dejli mejlu njegov sin, Tomas Džunior.

"Odveo sam tatu u bolnicu blizu naše kuće, uradili su više snimanja i doktori su rekli da mu je život u neposrednoj opasnosti. Hitno su nas prevezli u mnogo veću bolnicu u centru grada. Moj otac je podvrgnut hitnoj operaciji. Molio bih sve širom svijeta da ga imaju u svojim mislima", rekao je za medije.

Prema pisanju Dejli mejla u petak, Tomasu je amputirana lijeva noga ispod koljena. U operaciji koja je trajala tri sata, hirurzi su uklonili dio noge nakon što je krvni ugrušak prekinuo cirkulaciju i dio tkiva pocrnio.

"Moj tata je veoma hrabar. Stopalo mu je poplavilo, a onda pocrnilo. Sve se desilo veoma brzo. Odveo sam ga u lokalnu bolnicu, uradili su skenere i ultrazvuk i rekli da noga mora da se amputira. Nije bilo druge opcije. Rečeno mi je da je to pitanje života ili smrti", rekao je Tomas Džunior , pa je dodao:

"Tomasovo stanje je sada stabilno, ali prema navodima medija, čeka ga još jedna operacija kako bi mu bio uklonjen krvni ugrušak iz lijevog butnog dijela."

Otuđeni odnosi s ćerkom

Megan i Tomas su u lošim odnosima od 2018. godine, kada je on inscenirao paparaco fotografije pred njeno vjenčanje sa princem Harijem, tvrdeći kasnije da je želio da popravi svoj imidž. Tomas nije prisustvovao vjenčanju jer je pretrpio dva srčana udara neposredno prije ceremonije.

Megan je tada izdala saopštenje:

"Nažalost, moj otac neće prisustvovati našem vjenčanju. Oduvijek sam brinula o njemu i nadam se da će dobiti prostor koji mu je potreban da se fokusira na svoje zdravlje. Željela bih da zahvalim svima koji su uputili poruke podrške. Znajte da se Hari i ja iskreno radujemo što ćemo naš poseban dan podijeliti s vama u subotu."

U emisiji Good morning Britain 18. juna 2018. godine, Tomas je izjavio:

"Želio sam da ispratim svoju ćerku do oltara. Oporavljam se od operacije na srcu, ali mi je mnogo bolje. Bili su razočarani. Megan je, siguran sam, plakala i oboje su mi rekli: 'Čuvaj se, veoma brinemo za tebe"

U njihovom Netflix dokumentarcu Hari i Megan, princ Hari je prokomentarisao njihov odnos:

"Ona je imala oca prije svega ovoga. Sad ga više nema. Ja sam to preuzeo na sebe. Jer da Meg nije bila sa mnom, njen otac bi i dalje bio njen otac."

Nakon svega mnogi komentarišu da je najbolje da se u porodici održavaju dobri odnosi dok su svi zdravi, a kad dođe smrt više nije bitno da li s nekim razgovarate ili ne. Tako su neki ipak pozdravili Meganin pokušaj da s ocem ponovo pokrene komunikaciju, dok su drugi rekli da je licemjer koji pokušava da se opravda pred porodicom i svijetom.