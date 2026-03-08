Svjetska zvijezda iskopirala S.A.R.S: Mreže se usijale, Hari Stajls maznuo "Lutku" beogradskog benda? (Video)

Hari Stajls na meti prozivki da je iskopirao domaći S.A.R.S. u pjesmi koju je juče objavio

Izvor: Profimedia

Pjevač Hari Stajls objavio je novu pjesmu "Paint by numbers" koja je završila na društvenim mrežama iz potpuno pogrešnog razloga.

Umjesto o "još jednom hitu" bivšeg pjevača benda One Direction, fanovi, pogotovo oni sa Balkana, primijetili su da ih dio nove pjesme podsjeća na melodiju popularne "Lutke" benda S.A.R.S.

Iako nema zvaničnih optužbi za plagijat, fanovi porede ove dvije numere, pa poslušajte i i vi:



"Mislila sam da sam jedina koja je čula Lutku", "Da li je ovo moguće?"... samo su neki od komentara koji se mogu pročitati pored videa.

Pjesma "Paint by numbers" objavljena je 6. marta i nalazi se na četvrtom studijskom albumu Harija Stajlsa, a pjesma "Lutka", autorsko djelo benda - frontmena Dragana Kovačevića zajedno sa prijateljem, objavljena je 2013. godine.