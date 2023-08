KO JE NOVA DJEVOJKA HARIJA STAJLSA? Posle glumice i voditeljke koja voli KLINCE, evo ko je ljepotica koja ga je OSVOJILA

Ko je nova djevojka Harija Stajlsa? Otkriveni detalji o mladoj glumici Tejlor Rasel!

Pjevač za kojim uzdišu djevojke širom svijeta, Hari Stajls, ima novu ljubav! Hari Stajls je uplovio u sledeću vezu, a njegova nova djevojka je glumica Tejlor Rasel.

Hari (29) i Tejlor (28) snimljeni su nakon njene predstave u jednom pozorištu u Londonu, i pjevač je grlio glumicu i upoznavao je sa svojim prijateljima.

Kanadska glumica Tejlor Rasel imala je teško djetinjstvo, selila se čak 16 puta jer njen otac nije mogao da pronađe posao. Radi otkad je imala 13 godina, pošto je željela da bude finansijski nezavisna. Glumom je počela da se bavi sa 18 godina.

Igrala je u televizijskim filmovima i serijama, a proslavila se u "Netfliks" serijalu "Lost in space" iz 2018. godine. Najzapaženija uloga do sada je u filmu "Bones and all" sa Timotijem Šalameom, koji je premijerno prikazan prošle godine na Festivalu u Veneciji. Pogledajte trejler!

Pogledajte fotografije nove djevojke Harija Stajlsa!

Hari Stajls je bio sa nizom poznatih, prelijepih žena. Još kao tinejdžer, sa 17 godina, bio je u vezi sa voditeljkom Karolin Flek, koja je tada bila 14 godina starija od njega. Potom je bio sa manekenkom Kamil Rou, a zatim sa glumicom Olivijom Vajld, od koje se rastao prošlog novembra.

