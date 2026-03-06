Koja je cijena karata za koncert Pitbulla u Beogradu? Detalji se krili u strogoj tajnosti, ali ovo smo ipak saznali

Pitbull stiže u Beogradsku arenu 13. novembra 2026. godine, a prodaja ulaznica za ovaj koncert počinje pretprodajom 11. marta, dok regularna prodaja kreće 13. marta 2026. u 10h.

Izvor: Richard Isaac / Shutterstock Editorial / Profimedia

Muzička zvijezda Pitbull obradovao je fanove na Balkanu nakon što je saopštio dodatne datume u okviru svoje velike "I'm back" turneje, među kojima je i koncert u Beogradskoj areni 13. novembra.

Nakon niza međunarodnih nastupa i viralnog pokreta fanova koji je arene pretvorio u more ćelavih glava, o čemu smo već pisali, Pitbull je spreman da balkanskoj publici priredi energično koncertno iskustvo ispunjeno hitovima koji su obilježili njegovu karijeru, a uz koje su odrastale brojne generacije.









Pitbull, kako su naglasili organizatori Sky Music u saopštenju, važi za jednog od najkonzistentnijih izvođača uživo svoje generacije i dominantnu silu na turnejama, uz brojne plasmane pri vrhu svetskih touring lista tokom karijere.

"Prema podacima koje prenosi Billboard Boxscore, Pitbull je tokom karijere zaradio više od 250 miliona dolara i prodao preko 4,7 miliona ulaznica širom svijeta. Njegova poslednja turneja, Party After Dark Tour, bila je najveća solo turneja u njegovoj karijeri sa više od 50 datuma u 13 zemalja, dodatno učvrstivši reputaciju Mr. Worldwide-a kao sinonima za pun gas, slavlje bez kočnica i nezaboravne fan momente iz večeri u veče", navodi se u saopštenju.

Kolike će biti cijene karata?

Turneja će ponuditi različite VIP pakete i ekskluzivna iskustva za fanove. Paketi se razlikuju, ali mogu uključivati premium ulaznice, turu iza bine, pozivnicu za pre-show VIP lounge, specijalno dizajniran VIP poklon i još mnogo toga.

Iako će cijena karata biti tačno poznata od 11. marta, evo kako su se kretale cijene karata u ostalim evropskim gradovima: