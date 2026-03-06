Poslanik Pokreta Evropa sad PES Miodrag Laković je najavio da neće podržati Zakon o unutrašnjim poslovima u ovoj formi.

U Skupštini Crne Gore u toku je rasprava o Zakonu o unutrašnjim poslovima.

Laković: Neću podržati zakon o unutrašnjim poslovima

Poslanik Pokreta Evropa sad PES Miodrag Laković je najavio da neće podržati Zakon o unutrašnjim poslovima u ovoj formi.

“Kad nam ovdje dođu predstavnici MUP-a i pričaju o rezultatima rada kažu da su rezulatati fantastični… Ja razumijem direktora Uprave policije on je operativac i želi efikasna rješenja, ali se moraju poštovati i ljudska prava”, poručio je Laković.

Prema njegovim riječima, u javnosti postoje dvije suprotstavljene teze o radu službi bezbjednosti. Dok jedni smatraju da se posao obavlja na najbolji mogući način, drugi tvrde da je služba kompromitovana i opterećena prljavim kadrovima.

„Vidim određeni paradoks – sa službom koja je tako uprljana da se postižu takvi rezultati“, naglasio je Laković.

On je poručio da se o ovim pitanjima mora govoriti i iz perspektive ljudskih prava, ustavnosti i poštovanja prezumpcije nevinosti.

„Zato smatram da ovo zakonsko rješenje nije prihvatljivo. Tvrdim da je ovaj zakon nepravedan. A kako je rekao Tomas Džeferson “Kad nepravda postane zakon, otpor postaje obaveza””, zaključio je Laković.

Nedović: PES će podržati oba zakona

Poslanica PES-a Jelena Nedović je saopštila da će ta partija podržati zakone o unutrašnjim poslovima i ANB-u.