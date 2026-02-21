Austrija izabrala ovogodišnjeg predstavnika na Evroviziji: "Životinje" u farmerkama, plava zvijezda i pjesma za majku

Austrija je izabrala 19-godišnjeg umjetnika Cosma kao svog predstavnika na Evroviziji 2026. godine, sa pjesmom "Tanzschein".

Izvor: Youtube printscreen / Eurovision Song Contest

Austrija, domaćin ovogodišnje Evrovizije, izabrala je 19-godišnjeg umjetnika Cosma da bude njen predstavnik na takmičenju. Iza umjetničkog imena Cosmó krije se pop pjevač Benjamin Gedeon, koji je ove godine oduševio žiri i publiku svojom pjesmom "Tanzschein".

Pjesma je posvećena njegovoj majci, a kroz nju su prikazane različite "životinje" koje plešu uz zarazan ritam, a ono što je svima privuklo pažnju su njihovi jednostavni kostimi - farmerke i crne majice. Benjamin Gedeon je pobijedio među 12 finalista i obezbedio svoje mjesto u finalu Evrovizije.

Cosmo Austrija predstavnik Evrovizije 2026 Izvor: Youtube / Erovision Song Contest

Cosmó, prepoznatljiv po plavoj zvijezdi preko desnog oka, svoje učešće u finalu 16. maja u Beču opisuje kao "nevjerovatnu čast".

Kao zemlja domaćin, Austrija se automatski kvalifikovala za krug od 20 finalnih izvođača. Pjesma je napisana za njegovu majku, a kroz nju su prikazane razne životinje koje plešu uz zarazan ritam. Nakon deset godina internog izbora, austrijska nacionalna televizija ORF je ove godine ponovo omogućila i publici da učestvuje u glasanju. Polovinu glasova dodijelio je žiri, a polovinu gledaoci.

Prošlogodišnji pobednik, austrijski kontratenor JJ, pobijedio je u Bazelu pjesmom "Wasted Love", čime je Evrosong doveo u Austriju. Beč je do sada dva puta bio domaćin takmičenja – 1967. i 2015. godine.