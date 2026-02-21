logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Austrija izabrala ovogodišnjeg predstavnika na Evroviziji: "Životinje" u farmerkama, plava zvijezda i pjesma za majku

Austrija izabrala ovogodišnjeg predstavnika na Evroviziji: "Životinje" u farmerkama, plava zvijezda i pjesma za majku

Autor Marina Cvetković
0

Austrija je izabrala 19-godišnjeg umjetnika Cosma kao svog predstavnika na Evroviziji 2026. godine, sa pjesmom "Tanzschein".

Austrija izabrala ovogodišnjeg predstavnika na Evroviziji: Izvor: Youtube printscreen / Eurovision Song Contest

Austrija, domaćin ovogodišnje Evrovizije, izabrala je 19-godišnjeg umjetnika Cosma da bude njen predstavnik na takmičenju. Iza umjetničkog imena Cosmó krije se pop pjevač Benjamin Gedeon, koji je ove godine oduševio žiri i publiku svojom pjesmom "Tanzschein".

Pjesma je posvećena njegovoj majci, a kroz nju su prikazane različite "životinje" koje plešu uz zarazan ritam, a ono što je svima privuklo pažnju su njihovi jednostavni kostimi - farmerke i crne majice. Benjamin Gedeon je pobijedio među 12 finalista i obezbedio svoje mjesto u finalu Evrovizije.

Cosmo Austrija predstavnik Evrovizije 2026
Izvor: Youtube / Erovision Song Contest

Cosmó, prepoznatljiv po plavoj zvijezdi preko desnog oka, svoje učešće u finalu 16. maja u Beču opisuje kao "nevjerovatnu čast".

Kao zemlja domaćin, Austrija se automatski kvalifikovala za krug od 20 finalnih izvođača. Pjesma je napisana za njegovu majku, a kroz nju su prikazane razne životinje koje plešu uz zarazan ritam. Nakon deset godina internog izbora, austrijska nacionalna televizija ORF je ove godine ponovo omogućila i publici da učestvuje u glasanju. Polovinu glasova dodijelio je žiri, a polovinu gledaoci.

Prošlogodišnji pobednik, austrijski kontratenor JJ, pobijedio je u Bazelu pjesmom "Wasted Love", čime je Evrosong doveo u Austriju. Beč je do sada dva puta bio domaćin takmičenja – 1967. i 2015. godine.

Tagovi

Austrija Evrovizija Takmičenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ