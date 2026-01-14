logo
"Ovo bi kidalo i na sahrani": 4 miliona ljudi odlijepilo zbog onoga kog je mlada angažovala na djevojčkoj večeri

"Ovo bi kidalo i na sahrani": 4 miliona ljudi odlijepilo zbog onoga kog je mlada angažovala na djevojčkoj večeri

Autor Jelena Sitarica
0

Jedna buduća mlada imala je drugačije zahtjeve kada je riječ o njenoj djevojčkoj večeri, a njene prijateljice sprovele su zamisao u djelo.

ljudi odlijepili zbog onoga kog je mlada angažovala na djevojčkoj večeri Izvor: printscreen/tiktok/elliebrown9321

Kada govorimo o djevojačkim večerima, većina razmišlja u pravcu neke lude žurke, iznajmljene kuće, splava, pojedinci angažuju čak i stripera. 

Međutim, jedna grupa djevojaka odlučila je da svoju prijateljicu koja se udaje iznenade na urnebesan način i da organizuju sjedeljku na kojoj će glavna zvezda biti mađioničar. 

Oduševljenje buduće mlade najbolje se vidi na početku snimka, a njena iskrena reakcija podsjećala je mnoge na to kako djeca uglavnom reaguju kada vide mađioničare. 

Pogledajte viralni snimak:

@elliebrown9321When the bride said “no strippers”#spellbinder♬ Jelly Fish Jam - Da Fokin

Komentari nisu izostali, a ljudi ne prestaju da se oduševljavaju originalnom idejom. 

"Ovo bi kidalo i na sahrani", Ali koliko je on oduševljen što je tu", "Činjenica je da bih i ja prva bila oduševljenija ovako nečim nego da su mi doveli stripera", "Ali svaki put živne kad god dobije aplauz za svoj rad", "Obožavam ovaj trend zabave za odrasle gdje ispunjavamo naše dječije želje", pisali su ljudi.

