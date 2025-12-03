logo
Šta se dešava kada haski neće da popije lijek: Viralni snimak nasmijao internet

Šta se dešava kada haski neće da popije lijek: Viralni snimak nasmijao internet

Autor Ana Živančević

Autor Ana Živančević
0

Snimak haskija postao je potpuni hit na društvenim mrežama.

Viralni snimak haskija nasmijao internet Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Na internetu je u rekordnom roku postao viralan snimak koji je oduševio ljubitelje životinja širom svijeta. Na videu se vidi vlasnik koji pokušava da svom psu da lijek putem šprica, ali pas očigledno ima drugačije planove.

Dok gazda strpljivo pokušava da mu ubaci lijek, haski se dramatično baca po podu, trese glavom i energično odmahuje, jasno pokazujući da uopšte ne želi da popije lijek. Njegove glumačke sposobnosti i komična upornost odmah su nasmijale internet zajednicu, a video je do sada pregledan više od dva miliona puta.

Komentari ispod snimka preplavljeni su smiješnim opisima i sličnim iskustvima vlasnika pasa, a mnogi ističu da je ovakav otpor kućnog ljubimca jednostavno nemoguće ne zavoljeti.

