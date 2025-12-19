logo
Platio izgubljeni ranac 12 eura i šokirao se kada ga je otvorio: Nije mogao da vjeruje šta ga je zateklo

Autor Ana Živančević
0

Snimak momka na aerodromu brzo je postao viralan.

Platio izgubljeni ranac 12 evra i šokirao se kada ga je otvorio Izvor: Tiktok printscreen/ ecomkings0

U nekim aerodromima, željezničkim stanicama i specijalizovanim servisima postoji mogućnost kupovine izgubljenog ili ostavljenog prtljaga. Takav prtljag, koji nije preuzet ili je napušten, često se prodaje na aukcijama i može sadržati razne predmete – od odjeće i obuće do elektronike i putnih dodataka. Za mnoge kupce to je prilika da po povoljnoj cijeni nabave kvalitetne stvari, dok institucije koje prodaju prtljag nastoje da smanje nagomilavanje napuštenih predmeta.

Kupci u potrazi za povoljnim ponudama brzo "grabe" kofere i nadaju se da će unutra pronaći nešto vrijedno što je neko ostavio ili zaboravio. Upravo to je nedavno učinio Skot Fensom. Dvadesetšestogodišnjak iz engleskog Hempšira kupio je ostavljeni Najk Er ranac za 10 funti (oko 12 eura) i sanjao o osvajanju džekpota. Međutim, nije baš pronašao predmete kojima se nadao.

@ecomkings0Unboxing a £10 lost luggage bag… workman’s gear, wellies & some nasty surprises#fyp#unboxing#lostluggage#unclaimed#ecomkings♬ original sound - EcomKings

U snimku koji je prikupio 1.7 miliona pregleda i 36 hiljada lajkova, Fensom je otkrio šta se nalazilo u torbi, piše Miror. Među prvim stvarima na koje je naišao bili su nasumični komadi metala, privjezak i opušci cigareta. Pronašao je i alat, praznu limenku Red Bula, naočare za čitanje, reflektujući prsluk i dezodorans.

Među ostalim predmetima bili su jakna, novine i račun iz hotela, kao i nekoliko električnih kablova. Ipak, nije sve bilo tako loše. Fensom je pronašao i par patika, kao i DeVolt slušalice koje vrijede znatno više od deset funti koliko je platio za izgubljeni prtljag. To ga, međutim, nije spriječilo da se osjeća pomalo razočarano.

"Očekivao sam malo više", priznao je 26-godišnjak.

Ljudi u odjeljku za komentare djelovali su podjednako neimpresionirano: "Ovako je izgledao moj ranac za osmi razred", "Bar se torba može prodati za oko 10 funti", "Početni paket za zidara".

