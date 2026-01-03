logo
"Više od pola njih je obaviješteno da su dobili otkaz": Željko Mitrović u Jutarnjem rekao da ne dolaze na posao

Autor Dragana Tomašević
0

Čelnik Pink Media Group Željko Mitrović u programu svoje televizije govorio o seriji otkaza na Pinku

Željko Mitrović u Jutarnjem rekao da ne dolaze na posao Izvor: Pink screenshot

U jeku otkaza, raspuštanja i ponovnog pokretanja teatra Odeon, Željko Mitrović je na kraju 2025. godine poručio svima da od 1. januara 2026. godine počinje s reformom Pinka, koja uključuje i više posla.

Sada je, gostujući u Dnevniku Pink televizije najavio novitete koje ćemo gledati u 2026, ali se osvrnuo i na seriju otkaza.

Govoreći o zaposlenima, Mitrović je najavio reforme koje za cilj treba da imaju veću produktivnost, ali i više pravde.

"Dešava se da podjedako tretiramo ljude koji ginu i rade, kao i one koji se ne pojavljuju na poslu. Treba da bude više pravde vidljivo. Moramo nagraditi one koji rade i ulažu u sebe, a više od pola tih 100 ljudi već su obaviješteni o tome da su dobili otkaz" rekao je Mitrović.

Mitrović je rekao da dobar dio pripisuje svojim slabostima, ali dodaje da će ovo biti proces koji će biti brži i da je ovo jedno pravedno rješenje od koga će imati koristi najviše oni koji najviše i rade.

