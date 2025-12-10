logo
"Sve je u dogovoru sa Milicom i Željkom Mitrovićem": Viki otkrila detalje velikih promjena na Pinku

"Sve je u dogovoru sa Milicom i Željkom Mitrovićem": Viki otkrila detalje velikih promjena na Pinku

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Viki Miljković otkrila da će, za razliku od prethodnih godina, pjevači u novogodišnjem programu "moći da se vide"

Viki otkrila detalje velikih promjena na Pinku Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Večeras se u Pinkovom studiju u Šimanovcima snima novogodišnji program, koji će nas, kada je ova televizija u pitanju, uvesti u 2026. godinu.

Pjevači se okupljaju u bogato ukrašenoj sali, a veliki dio organizacije snimanja pripao je VIki Miljković i njenom suprugu Tašketu, po želji Željka Mitrovića.

Sada je Viki za MONDO otkrila da je izbjegavala da snima novogodišnje programe "jer traju od jutra do sjutra", ali da će zahvaljujući Tašketu ove godine, svaki pjevač imati svoj segment i "moći da se vidi".

Viki Miljković pink željko mitrović

