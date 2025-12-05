Željko Mitrović danas dijeli otkaze: Novo oglašavanje vlasnika Pinka, zaposlio ljude "lošeg kapaciteta"

Željko Mitrović je videom najavio seriju otkaza koje će danas podijeliti

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović, juče se oglasio na mrežama kako bi obavestio javnost da danas planira da nastavi sa otkazima, nakon burne odluke da raspusti teatar Odeon.

Mitrović je rekao da se dio njegovog najbližeg tima "nije opametio" uprkos upozorenjima, a danas je novim videom otkrio i da je riječ o ljudima "koji imaju lošiji kapacitet od 'Međeda'".

Mitrović je svojevremeno snimio video sa medvedom, s kojim se šetao, a potom sjedio za stolom, a sada je pored tog klipa objavio i sledeću poruku:

Izvor: Željko Mitrović/Twitter

"Idejni tvorac Elite, pored mene je bio i moj drug “Međed” , koji je i predložio da od Zadruge napravimo Elitu, jer ,kako je “Međed” tada govorio, problem je postojao jer je puno “medđeda” bilo u Zadruzi. To je bila poslednja godina kad me je moj drug “Medđed” savjetovao! U kasnijem periodu poverenje za rukovodjenje mojim kompanijama, povjerio sam isključivo 'ljudima' i naravno napravio grešku! Ispostavilo se da je dio ljudi kojima sam poverio odredjene značajne poslove, intelektualno i ljudski, vidno lošijih kapaciteta od ovog mog druga “Međeda” Danas počinjem “unutrašnje reforme” jer se Pink Media Grupa svakako nalazi u svom najznačajnijem i potencijalno najuspješnijem periodu ikad".

Pogledajte njegovu objavu: