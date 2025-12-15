"Sve što smo mislili je pogrešno": Kraj "Stranger things" ugledao svjetlost dana, milioni gledali ovaj snimak (Video)

Objavljen trejler drugog dijela hit serije "Stranger things"

Poslednja sezona "Stranger Things" ulazi u veliku završnicu.

Nakon što je emitovano finale prvog dijela poslednje sezone, koja je bila puna šokova, mračnih obrta i trenutaka zbog kojih smo prestajali da dišemo, objavljen je trejler drugog dijela u kojem otkrivamo "da ništa nije onako kako smo mislili".

"Nismo uspjeli“, kaže glas Noe Šnapa, odnosno Vila Bajersa, dok se u klipu ponovo prikazuje scena neposredno nakon što su se njegove čarobnjačke moći ispoljile u završnici prvog dijela.

Vilova majka, Džojs tvrdi da borba još nije gotova, "ni izdaleka", a dok Stiv i Dastin lutaju kroz ono što izgleda kao Hawkins laboratorija prekrivena lozom u Upside Down-u, Dastin izjavljuje da je "sve vrijeme sve što smo ikada mislili o Upside Down-u bilo potpuno pogrešno"

Pogledajte trejler:

Kako se završava prvi dio?

Finale prvog dijela petice završava se veoma napeto. Sudbina omiljenih likova visi o koncu — Vil, Robin, Dastin i Stiv ulaze u najveću opasnost do sada. Iako se pojavljuje na momente, Vekna se konačno pojavljuje u punom "sjaju" u završnici — i odmah sve pretvara u haos. Dok Demogorgoni upadaju u vojnu bazu po djecu, Vekna hladno korača kroz kapiju i vojnike sklanja jednim pokretom.

Portali se otvaraju svuda, čudovišta nadiru, a Vil osjeća njihov bol kao svoj. Majk pokušava da izvede djecu, ali eksplozija ih onesvijesti i ostavi bespomoćnim.

Vil je Veknin eksperiment?

U tom trenutku Vekna prilazi Vilu i prvi put otkriva svoj plan: djeca iz Hokinsa su mu potrebna za preobražaj svijeta. Smatra ih slabima i lakim za oblikovanje — a Vil je, kaže, bio njegov prvi "eksperiment", dokaz da um može da se slomi i ponovo sastavi.

Zatim nestaje u Upside Down, dok Demogorgoni otimaju označenu djecu i vuku ih kroz portale. Ni oni koji su pobjegli sa Robin i Lukasom nisu pošteđeni — čudovišta i njih pronalaze.

Vil konačno otkriva svoje moći

Izvor: printscreen/youtube/Cinema Revenant

Posle godina straha, trauma i veze sa Upside Down-om, Vil Bajers u petoj sezoni konačno otkriva sopstvenu snagu. Njegova osjetljivost na natprirodno ponovo se budi, ali ovog puta prelazi na viši nivo — Vil počinje da vidi kroz oči stvorenja, da osjeća njihove napade i čak da hvata kratke vizije samog Vekne. Iako ga to isprva plaši, neočekivanu hrabrost pronalazi u podršci Robin, čije mu riječi pomažu da se suoči sa godinama potisnutog straha. Upravo u trenutku kada Demogorgoni kreću na njegove prijatelje, u njemu se nešto "otključava".

Umjesto da bude žrtva, Vil okreće vezu koja ga je nekad uništavala i preuzima kontrolu nad čudovištima — oči mu se zabijele, ruka se podiže, a Demogorgoni se pred njim lome i padaju, baš kao što su nekoć ginuli od Vekninih moći. Snaga ga zatim naglo napušta; pada na koljena, krv mu kreće iz nosa, ali prvi put postaje jasno da Vil nije samo neko ko preživljava Upside Down — već neko ko u njemu ima moć.

Koga pronalazi Eleven?

Izvor: Netflix

Nakon što se našla zarobljena u Upside Downu i otkrila tajnu vojnu bazu sakrivenu u njemu, Eleven postaje uvjerena da se iza vrata trezora, koja ranije nije uspjela da otvori, nalazi neko poput nje. Zbog te sumnje vraća se u bazu zajedno sa Hoperom. Unutra nailaze na neobičan uređaj napravljen da oslabi njene moći — čim se oglasi alarm, El ostaje potpuno paralizovana. Iz senke tada izlazi dr Kej, koja otkriva da godinama prati svaki Elin korak. U isto vrijeme, Hopera napadaju vojnici, a iz jedne laboratorije izmiče pipak koji ga hvata za vrat.