Snima se film o životu ove pjevačice: Dugovala Arkanu pare, prošla kroz pakao, sad će o svemu progovoriti

Autor Đorđe Milošević
0

Legendarna folkerka donijela je odluku, a poznato je i ko će pisati scenario.

Snima se film o životu ove pjevačice: Dugovala Arkanu pare, prošla kroz pakao, sad će o svemu progov Izvor: Youtube/SpeedyEFArchives

Legenda narodne muzike Lepa Lukić (85) je na muzičkoj sceni više od pola veka i za to vrijeme iznjedrila je velike hitove i ostavila upečatljiv trag na estradi.

Pjevačica zrači pozitivnom energijom koju širi na sve oko sebe, pa je mnogima asocijacija za smijeh, šalu i vedar duh. Ipak, njen život čine i bolni i teški trenuci, o kojima je Lepa Lukić sada spremna da progovori i javnosti pokaže i svoju nesigurnu, bolnu stranu.

Kako saznaju domaći mediji, Lepa Lukić je donijela odluku da snimi film o svom životu.

Angažovala je bliskog prijatelja, koji je veoma poznat na estradi, makedonskog šoumena Bokija 13, da joj pomogne i uradi scenario za film.

Lepa je dugo razmišljala o ovoj odluci, pa je zajedno sa Bokijem "presjekla" i donijela odluku da preuzme stvar u svoje ruke.

"U filmu će otkriti detalje o kojima nikada do sada nije govorila u javnosti. Pričaće o ljubavi i ljubavnicima, o tome ko joj je podmetao nogu u poslu, ali i životu... Ljudi će ostati bez teksta kada saznaju kroz šta je sve prolazila i šta su joj ljudi činili", rekao je za domaće medije izvor blizak pjevačici.

Još uvijek nije poznato ko će glumiti Lepu u filmu, ali je sigurno da neće igrati samu sebe. U opticaju je legendarna srpska glumica koja duhom podsjeća na Lepu, ljudi je obožavaju, a slične su i po godinama.

Arkanu dugovala pare

Podsjetimo, folk pjevačica Lepa Lukić oduvijek je gajila strast prema kocki, a tokom osamdesetih godina okušavala se i u partijama sa nekim od najpoznatijih imena tadašnjeg srpskog podzemlja.

Inače, kružila je priča da je te večeri Lepa navodno napravila dug od 255 hiljada eura. Kako je kasnije otkrio jedan od prijatelja koji je s njima igrao poker, Arkan je folk pjevačici oprostio dug.

Izvor: Telegraf/ Mondo

