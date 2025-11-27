Zašto je Nada Topčagić zabranjena u Hrvatskoj i BiH? CNN objavio njene slike, optužili je za teške zločine

Mnoge je iznenadila informacija da je poznata pevačica narodne muzike preko tri decenije zabranjena u Hrvatskoj, a razlog će mnoge iznenaditi

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nada Topčagić decenijama je na javnoj sceni, a uprkos tome što se njeni hitovi rado slušaju širom Balkana i dan-danas, pevačica nema mogućnost da nastupa u Hrvatskoj i Bosni.

Nada je jednom prilikom otkrila da ona već 30 godina ne odlazi u susednu Hrvatsku i ispričala zbog čega.

Kako je nedavno priznala, zbog svega nije mogla da ode ni na sahranu dobrom prijatelju Halidu Bešliću.

- Nisam išla ni na sahranu jako mi je žao. U Hrvatskoj i Bosni nisam bila 25 godina zbog mojih tadašnjih angažovanja. Nerazmišljajući i pod pritiskom, nisi mogao da biraš, morao si da pevaš - priznala je Nada domaće medije.

Pevačica se potom osvrnula na razlog ovakve odluke.

"Ja sam zabranjena 30 godina. Nadica Topčagić je zabranjena 30 godina u Hrvatskoj, u Bosni... U Hrvatskoj zbog Vukovara i želim sad da kažem... To su bila vremena kada je pao Vukovar. Ja 30 godina zbog Vukovara nisam bila u Hrvatskoj. Ispalo je da sam ja išla tamo i ubijala. Bila je grupa pevača, ko je sve bio nije bitno. Išli smo autobusom nalik onom iz 'Ko to tamo peva', takav je bio. Došli smo u Šid... Dolazi vojska, a mi smo na sceni. Vukovar, stvarno je to bilo strašno... Mi smo otišli kada je Vukovar pao, tu noć, nije blo struje... I dolazi čovek iza mene, stavlja mi kapu, kokardu, i dolazi Anica Liber koja je iz Hrvatske i nose mi sliku koju je objavio CNN, jaoo...i tada je sve prestalo", prisetila se Nada Topčagić.