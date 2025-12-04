U Kini traje nevjerovatan porodični spor: bivša partnerka milijardera Sju Boa odbila je da mu vrati dug od 38 miliona eura, tvrdeći da on ima čak 300 djece.

Izvor: reddit/xinjiangnumberone/društvene mreže/printscreen

U Kini se odvija nevjerovatan pravni i porodični spor koji je privukao pažnju cijele zemlje. Bivša partnerka biznismena Sju Boa odbila je da mu vrati ogroman novac, tvrdeći da je on otac čak 300 djece.

Milioner Sju Bo i njegova dugogodišnja partnerka Tang Đin upoznali su se još 2009. godine, a zajedno su proveli 14 godina. Nakon raskida, Sju Bo tvrdi da mu Đin duguje 300 miliona juana (oko 38,5 miliona eura), odnosno značajnu sumu koju, kako kaže, nikada nije vratila.

On navodi da joj je tokom godina prebacio ukupno 819 miliona juana (oko 105 miliona eura), od kojih je dio vraćen, a dio ne, zbog čega je pokrenut sudski postupak. Međutim, Tang Đin iznijela je potpuno drugačiju verziju događaja. Prema riječima Tang Đin, novac o kom Bo govori bio je namijenjen brizi o njegovoj, kako tvrdi, izuzetno brojnoj porodici.

"On ima oko 300 djece i očekivao je da ja učestvujem u njihovom izdržavanju. Zato mu ništa ne dugujem", izjavila je Đin pred sudom, što je izazvalo šok u kineskoj javnosti.

Žena tvrdi da je sama majka 11 Boove djece, kao i da se trenutno na sudu bori za starateljstvo nad dvije ćerke. Navodi i da je sud već odbacio Boov zahtjev za isplatu duga.

Iako niko zvanično nije potvrdio brojku od 300 djece, Bo je ranije javno govorio da podržava poligamne odnose i da smatra da žene treba da rađaju što više. U jednom trenutku čak je objavio da traži partnerke sa ciljem da dobije 50 sinova, vjerujući da će od njih barem deset postati "izuzetno uspješni ljudi". Takođe je jednom prilikom objavio video snimak na kome se vidi bar dvadesetak djece iz njegove vile za koju tvrdi da su sve njegova djeca.

Fenomen "super-očeva"

Priča o Sju Bou podsjetila je kinesku javnost na slične bizarne slučajeve širom svijeta. Nedavno se u Velikoj Britaniji pojavio muškarac koji tvrdi da je otac 180 djece, a do toga je došlo kroz različite oblike donacije reproduktivnog materijala, bez zvaničnih klinika i stroge kontrole.

Stručnjaci upozoravaju da ovakve pojave otvaraju brojna etička i pravna pitanja, od odgovornosti roditelja, do mogućeg kršenja zdravstvenih standarda i zloupotrebe reproduktivnih procedura.

Šta će se dogoditi dalje?

Slučaj Sju Boa i Tang Đin i dalje je u centru pažnje, naročito zbog šokantnog broja djece koji se pominje. Ako se pokaže da su izjave Tang Đin tačne, riječ je o jednoj od najneobičnijih porodičnih situacija u savremenoj Kini. Za sada je jasno samo jedno, dug neće biti vraćen, a sud je zasad na strani bivše partnerke.