Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zakazao je nastavak sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost za 9. mart 2026. godine u 11 časova, a imajući u vidu da predsjednik Vlade nije u zemlji ove sedmice.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Podsjećamo da sjednica nije završena, te da je predsjednik države, u svojstvu predsjedavajućeg Savjeta, u više navrata inicirao njen nastavak, predlažući termine 30. decembra 2025, 19. januara, 2. i 9. februara 2026. godine. Imajući u vidu značaj tačaka dnevnog reda, dalja odlaganja nijesu prihvatljiva.

Dnevni red biće dopunjen informacijom o novonastaloj situaciji na Bliskom istoku i njenim bezbjednosnim i spoljnopolitičkim implikacijama po Crnu Goru.

Dodatno, predsjednik je inicirao održavanje hitnog informativnog sastanka nadležnih institucija u srijedu, 4. marta, radi razmjene ključnih informacija i preliminarne koordinacije u svjetlu aktuelnih dešavanja na Bliskom istoku.

Na sastanak su pozvani: predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić, ministar odbrane Dragan Krapović, ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović i direktor ANB-a Ivica Janović.

Očekuje se puna institucionalna odgovornost svih nadležnih aktera, kako bi se obezbijedilo stabilno i koordinisano funkcionisanje u složenim međunarodnim okolnostima.