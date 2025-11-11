Aleksej Dolgih (36), jedan od najpoznatijih kripto trgovaca u Rusiji, poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Moskvi kada je svojim Lamborginijem udario u zaštitnu ogradu, nakon čega se vozilo prevrnulo i buknulo u plamen.

Izvor: X/TVP World/Instagram/Printscreen

Kripto milioner Aleksej Dolgih poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Moskvi. Svojim Lamborginijem je udario u zaštitnu ogradu pri brzini od 145 kilometara na sat, vozilo se prevrnulo i zapalilo. U automobilu su sa njim bila još tri putnika. Dolgih i jedan od njegovih putnika su poginuli na licu mjesta, dok se dvojica liječe u bolnici nakon što su čudom preživjeli.

Aleksej Dolgih (36) bio je drugi najpoznatiji kripto trgovac u Rusiji. Dolgih je navodno poslednjih nekoliko mjeseci bio na crnoj listi ruskih banaka zbog sumnje na pranje novca. Od kupovine Lamborginija prije samo 15 mjeseci, nakupio je ukupno 586 saobraćajnih kazni. Većina njih je bila zbog prekoračenja brzine, objavili su lokalni mediji.

Prema pisanju lista San, on je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Moskvi u nedelju. Njegov Lamborgini je udario u zaštitnu ogradu u ranim jutarnjim satima, prevrnuo se na krov i zapalio se. Djelovi automobila su preletjeli preko mosta, a gomile novca su se razbacale po autoputu, rekli su očevici.

Alexei Dolgikh, a Russian crypto millionaire, has died after his Lamborghini Urus caught fire after flipping over on a highway in Moscow.pic.twitter.com/m2k8gy1WOo — TVP World (@TVPWorld_com)November 10, 2025

Kripto-milioner, osumnjičen za pranje novca, i jedan od njegovih putnika, Ivan Solovjov, poginuli su na mjestu nesreće. Nikita Tezikov i Kiril Močalov su prevezeni u bolnicu sa teškim povredama, ali su čudom preživjeli.

Državni saobraćajni inspektorat potvrdio je da je Dolgih izgubio kontrolu nad vozilom kada je udarilo u zaštitnu ogradu, što je dovelo do prevrtanja. Veliki požar je izbio u roku od nekoliko sekundi. Moskovsko tužilaštvo je saopštilo: "Prema prvim informacijama, vozač automobila je noću udario u barijeru na međunarodnom autoputu, nakon čega se vozilo prevrnulo i zapalilo. U nesreći su poginula dva muškarca, dvojica su hospitalizovana. Uzrok i sve okolnosti nesreće se istražuju."