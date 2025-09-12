Počinje bojkot Evrovizije 2026, zemlje se ujedinile: "Nećemo učestvovati ako se Izrael bude takmičio"

Brojne zemlje širom svijeta počinju da izražavaju nezadovoljstvo zbog Izraela.

Izvor: pritnscreen/youtube/Eurovision Song Contest

Irska naredne godine neće učestvovati na Pjesmi Evrovizije ukoliko Izraelu bude dozvoljeno da se takmiči, saopštila je danas irska nacionalna radio-televizija RTE.

U zvaničnom saopštenju navodi se da je tokom generalne skupštine Evropske radiodifuzne unije (EBU), koja je održana u julu, višečlanica izrazilo zabrinutost zbog prisustva Izraela na ovom muzičkom takmičenju, prenosi Sky News.

Direktor Pjesme Evrovizije, Martin Grin, reagovao je na ovu situaciju i poručio da će "poštovati odluku bilo koje zemlje koja odluči da ne učestvuje na takmičenju".

Austrija odabrala grad

Zvanično je izabran grad domaćin takmičenja za Pjesmu Evrovizije 2026. godine, saopštila je danas austrijska javna radiotelevizija ORF, koja će biti i glavni organizator ovog prestižnog muzičkog događaja.

Takmičenje će se održati u maju naredne godine u Beču, a očekuje se da austrijska prijestonica ugosti desetine hiljada posjetilaca iz svih krajeva Evrope i svijeta.