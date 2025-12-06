Ovo je samo pet naslova koji bi uskoro mogli da se nađu u vašoj Netfliks pretplati.
Netfliks je najavio kupovinu filmskog i streaming poslovanja Warner Brosa u monumentalnom poslu vrijednom oko 72 milijarde dolara. Ova vijest odjeknula je širom svijeta, a mogla bi imati ogroman uticaj na ljubitelje televizije, jer bi neki od najvećih svjetskih naslova uskoro mogli da se preselе na novu streaming platformu.
Streaming gigant objavio je namjeru preuzimanja Warner Brosa, koji je vlasnik i operater usluge HBO Max, što znači da bi ogroman broj vrhunskih sadržaja uskoro mogao biti dostupan pretplatnicima Netfliksa. Iako bi kasnije moglo doći do problema sa regulatornim tijelima za zaštitu tržišnog nadmetanja, to je priča za neki drugi put. U međuvremenu, pogledajmo koje hit serije bismo mogli očekivati kao rezultat ovog gigantskog sporazuma.
Game of Thrones
Iako je posljednja sezona možda podijelila obožavaoce, Igra prestola godinama je bila jedna od najgledanijih i najcjenjenijih serija na svijetu.
Sa osam sezona epske priče, ovaj HBO dragulj mogao bi biti jedan od prvih velikih naslova koji će preći sa HBO Maxa na Netfliks.
The Last of Us
Postapokaliptični triler sa Pedrom Paskalom i Belom Remzi u glavnim ulogama munjevito je postao jedna od najpopularnijih serija na planeti.
Dolaskom na Netfliks, ova serija mogla bi dosegnuti još širu publiku i osvojiti nove gledaoce.
Preuzeli su HBO i sada se sve mijenja: 5 hit serija opčinile su svijet i uskoro stižu na Netfliks
Euphoria
U posljednje vrijeme teško je izbjeći vijesti o Sidni Svini, ali ona je samo jedna od niza mladih zvijezda koje su obilježile ovu provokativnu i vizuelno impresivnu dramu.
Euforija je postala kulturni fenomen, a njeno preseljenje na Netfliks zasigurno bi izazvalo veliko interesovanje.
Succession
Kritički hvaljena serija o moćnoj i disfunkcionalnoj porodici Roy postala je globalni hit.
Priča o borbi za vlast, sa Kiranom Kalkinom u jednoj od zapaženijih uloga, uskoro bi mogla biti dostupna milionima novih gledalaca.
Rick i Morty
Za kraj, tu je i animirani klasik Cartoon Networka o ciničnom geniju Riku i njegovom nesrećnom unuku Mortiju. Njihove bizarne i često kontroverzne međugalaktičke avanture već su stekle kultni status, a ovaj dogovor mogao bi im prvi put otvoriti vrata američkog Netfliksa i drugih tržišta.
Ovo je samo pet naslova koji bi uskoro mogli da se nađu u vašoj Netfliks pretplati. Cijeli svijet sadržaja iz Warner Bros kataloga takođe bi mogao da uslijedi, što obećava uzbudljiva vremena za sve ljubitelje streaminga.