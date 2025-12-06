logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preuzeli su HBO i sada se sve mijenja: 5 hit serija opčinile su svijet i uskoro stižu na Netfliks

Preuzeli su HBO i sada se sve mijenja: 5 hit serija opčinile su svijet i uskoro stižu na Netfliks

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Ovo je samo pet naslova koji bi uskoro mogli da se nađu u vašoj Netfliks pretplati.

5 hit serija opčinile su svijet i uskoro stižu na Netfliks Izvor: Netflix

Netfliks je najavio kupovinu filmskog i streaming poslovanja Warner Brosa u monumentalnom poslu vrijednom oko 72 milijarde dolara. Ova vijest odjeknula je širom svijeta, a mogla bi imati ogroman uticaj na ljubitelje televizije, jer bi neki od najvećih svjetskih naslova uskoro mogli da se preselе na novu streaming platformu.

Streaming gigant objavio je namjeru preuzimanja Warner Brosa, koji je vlasnik i operater usluge HBO Max, što znači da bi ogroman broj vrhunskih sadržaja uskoro mogao biti dostupan pretplatnicima Netfliksa. Iako bi kasnije moglo doći do problema sa regulatornim tijelima za zaštitu tržišnog nadmetanja, to je priča za neki drugi put. U međuvremenu, pogledajmo koje hit serije bismo mogli očekivati kao rezultat ovog gigantskog sporazuma.

Game of Thrones

Iako je posljednja sezona možda podijelila obožavaoce, Igra prestola godinama je bila jedna od najgledanijih i najcjenjenijih serija na svijetu.

Game of Thrones Trailer
Izvor: YouTube

Sa osam sezona epske priče, ovaj HBO dragulj mogao bi biti jedan od prvih velikih naslova koji će preći sa HBO Maxa na Netfliks.

The Last of Us

Postapokaliptični triler sa Pedrom Paskalom i Belom Remzi u glavnim ulogama munjevito je postao jedna od najpopularnijih serija na planeti.

The Last of Us trejler
Izvor: YouTube/Max

Dolaskom na Netfliks, ova serija mogla bi dosegnuti još širu publiku i osvojiti nove gledaoce.

Euphoria

U posljednje vrijeme teško je izbjeći vijesti o Sidni Svini, ali ona je samo jedna od niza mladih zvijezda koje su obilježile ovu provokativnu i vizuelno impresivnu dramu.

Euphoria Season 1 Trailer | Rotten Tomatoes TV
Izvor: YouTube

Euforija je postala kulturni fenomen, a njeno preseljenje na Netfliks zasigurno bi izazvalo veliko interesovanje.

Succession

Kritički hvaljena serija o moćnoj i disfunkcionalnoj porodici Roy postala je globalni hit.

Succession: Season 1
Izvor: YouTube

Priča o borbi za vlast, sa Kiranom Kalkinom u jednoj od zapaženijih uloga, uskoro bi mogla biti dostupna milionima novih gledalaca.

Rick i Morty

Za kraj, tu je i animirani klasik Cartoon Networka o ciničnom geniju Riku i njegovom nesrećnom unuku Mortiju. Njihove bizarne i često kontroverzne međugalaktičke avanture već su stekle kultni status, a ovaj dogovor mogao bi im prvi put otvoriti vrata američkog Netfliksa i drugih tržišta.

"Rick and Morty" Season 1 Promos
Izvor: YouTube

Ovo je samo pet naslova koji bi uskoro mogli da se nađu u vašoj Netfliks pretplati. Cijeli svijet sadržaja iz Warner Bros kataloga takođe bi mogao da uslijedi, što obećava uzbudljiva vremena za sve ljubitelje streaminga.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Netflix HBO serije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ