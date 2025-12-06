Ovo je samo pet naslova koji bi uskoro mogli da se nađu u vašoj Netfliks pretplati.

Izvor: Netflix

Netfliks je najavio kupovinu filmskog i streaming poslovanja Warner Brosa u monumentalnom poslu vrijednom oko 72 milijarde dolara. Ova vijest odjeknula je širom svijeta, a mogla bi imati ogroman uticaj na ljubitelje televizije, jer bi neki od najvećih svjetskih naslova uskoro mogli da se preselе na novu streaming platformu.

Streaming gigant objavio je namjeru preuzimanja Warner Brosa, koji je vlasnik i operater usluge HBO Max, što znači da bi ogroman broj vrhunskih sadržaja uskoro mogao biti dostupan pretplatnicima Netfliksa. Iako bi kasnije moglo doći do problema sa regulatornim tijelima za zaštitu tržišnog nadmetanja, to je priča za neki drugi put. U međuvremenu, pogledajmo koje hit serije bismo mogli očekivati kao rezultat ovog gigantskog sporazuma.

Vidi opis Preuzeli su HBO i sada se sve mijenja: 5 hit serija opčinile su svijet i uskoro stižu na Netfliks Pedro Paskal u Igri Prestola Igra prestola trejler za seriju Bela Remzi u seriji Igra prestola Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / HBO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube / HBO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: pritnsceen/youtube/Vítor Andriotti Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: HBO/Kobal / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/GameOfThrones Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/GameOfThrones Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: HBO Br. slika: 8 8 / 8

Game of Thrones

Iako je posljednja sezona možda podijelila obožavaoce, Igra prestola godinama je bila jedna od najgledanijih i najcjenjenijih serija na svijetu.

Game of Thrones Trailer Izvor: YouTube

Sa osam sezona epske priče, ovaj HBO dragulj mogao bi biti jedan od prvih velikih naslova koji će preći sa HBO Maxa na Netfliks.

The Last of Us

Postapokaliptični triler sa Pedrom Paskalom i Belom Remzi u glavnim ulogama munjevito je postao jedna od najpopularnijih serija na planeti.

The Last of Us trejler Izvor: YouTube/Max

Dolaskom na Netfliks, ova serija mogla bi dosegnuti još širu publiku i osvojiti nove gledaoce.

Vidi opis Preuzeli su HBO i sada se sve mijenja: 5 hit serija opčinile su svijet i uskoro stižu na Netfliks Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 12 / 12 AD

Euphoria

U posljednje vrijeme teško je izbjeći vijesti o Sidni Svini, ali ona je samo jedna od niza mladih zvijezda koje su obilježile ovu provokativnu i vizuelno impresivnu dramu.

Euphoria Season 1 Trailer | Rotten Tomatoes TV Izvor: YouTube

Euforija je postala kulturni fenomen, a njeno preseljenje na Netfliks zasigurno bi izazvalo veliko interesovanje.

Succession

Kritički hvaljena serija o moćnoj i disfunkcionalnoj porodici Roy postala je globalni hit.

Succession: Season 1 Izvor: YouTube

Priča o borbi za vlast, sa Kiranom Kalkinom u jednoj od zapaženijih uloga, uskoro bi mogla biti dostupna milionima novih gledalaca.

Rick i Morty

Za kraj, tu je i animirani klasik Cartoon Networka o ciničnom geniju Riku i njegovom nesrećnom unuku Mortiju. Njihove bizarne i često kontroverzne međugalaktičke avanture već su stekle kultni status, a ovaj dogovor mogao bi im prvi put otvoriti vrata američkog Netfliksa i drugih tržišta.

"Rick and Morty" Season 1 Promos Izvor: YouTube

Ovo je samo pet naslova koji bi uskoro mogli da se nađu u vašoj Netfliks pretplati. Cijeli svijet sadržaja iz Warner Bros kataloga takođe bi mogao da uslijedi, što obećava uzbudljiva vremena za sve ljubitelje streaminga.