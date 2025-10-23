10 mini HBO serija koje svako mora barem jednom da pogleda: Trileri, misterije i priče koje ostavljaju grč u želucu

Ukoliko ste raspoloženi za kvalitetne mini serije, izdvojili smo one koje su svojim pričama promijenile televizijsku istoriju.

HBO je kroz godine iznedrio mini-serije koje su postale prava mala umetnička dela. Od intimnih portreta likova do velikih istorijskih epopeja, njihove serije obrađuju teme poput rata, politike, identiteta i pravde, a mi smo izdvojili sedam koje su se istakle od svega drugog što se moglo videti na televiziji.

1. Tanner '88 (1988)

Ova duhovita politička mini-serija prati izmišljenu predsjedničku kampanju demokratskog kandidata Džeka Tanera, koji pokušava da se probije u svijetu stvarne politike. Kroz njegovu kampanju, gledalac dobija uvid u apsurde političkog marketinga, spinovanja i medijske manipulacije koji i danas djeluju zapanjujuće aktuelno. Na genijalan način briše granicu između fikcije i stvarnosti i time postavlja novi standard za političku satiru i televiziju s prestižom.

2. Olive Kitteridge (2014)

Radnja prati Oliv, strogu i sarkastičnu učiteljicu iz malog priobalnog grada u Mejnu, kroz više decenija njenog života. Kroz odnose sa mužem, sinom, komšijama i sopstvenim mislima, serija istražuje kako se jedna žena nosi sa promjenama, tugom i usamljenošću. Izdvaja se po svom složenom i duboko nijansiranom prikazu glavne junakinje — žene koja se istovremeno bori sa mentalnim zdravljem, starenjem i osjećajem gubitka. Kao priča vođena likom, pruža autentičan i emotivan pogled na svakodnevicu koja je istovremeno surova i lijepa.

3. The Night Of (2016)

Kada student Nasir Kan jedne noći izađe u grad i završi u stanu misteriozne djevojke, ne sluti da će se njegov život potpuno promijeniti. Sledećeg jutra, ona je pronađena mrtva — a on postaje glavni osumnjičeni. Serija korak po korak prikazuje njegovu borbu kroz surov pravosudni sistem, dok se istovremeno otkriva istina o zločinu. "The Night Of" je redefinisala žanr krimi-drame zahvaljujući svojoj brutalnoj realističnosti i moralnoj složenosti, nateravši gledaoce da preispitaju granice pravde i istine.

4. The Corner (2000)

Snimljena po istinitoj priči, ova serija vodi nas u siromašne ulice Baltimora i u živote porodice koja se bori da preživi okružena drogom, nasiljem i beznađem. U fokusu su roditelji bivši zavisnici i njihov sin koji pokušava da pronađe svoj put između svjetova. Nema glamura ni uljepšavanja — samo sirova i potresna slika života "na ćošku". "The Corner" se smatra jednom od najvažnijih HBO serija jer je postavila temelje novoj vrsti društveno osviješćene televizije, iz koje će kasnije nastati i legendarna "The Wire".

5. Mare of Easttown (2021)

U sivoj, radničkoj Pensilvaniji, detektivka Mer Šihan istražuje ubistvo mlade djevojke dok se sama bori sa ličnom tragedijom i raspadom porodice. U isto vrijeme pokušava da održi ugled u maloj zajednici u kojoj svi sve znaju — i niko ne zaboravlja. Serija se izdvaja po svom intimnom i duboko emotivnom prikazu tuge i gubitka, ali i po realističnom prikazu malog mjesta gdje svako nosi svoje tajne. "Mare of Easttown" je i mračna misterija i suptilna studija karaktera.

6. Band of Brothers (2001)

Ova epska ratna mini-serija prati pripadnike čuvene "Easy Company“ od njihove obuke u Džordžiji do borbi u Normandiji i konačno do kraja Drugog svjetskog rata. Gledalac iz prve ruke doživljava njihove strahove, gubitke i prijateljstva koja nastaju usred haosa. Ova mini-serija postavila je standard za sve ratne drame koje su došle posle nje, jer ne prikazuje samo istorijske događaje, već ističe hrabrost, strah i bratstvo ljudi koji su sve to preživjeli.

7. Angels in America (2003)

Smještena u osamdesete, ova moćna drama bavi se epidemijom AIDS-a u vreme kada su mnogi tu temu izbjegavali. Istovremeno je politička, emotivna i duboko ljudska, prikazujući svu bol i cijenu koju su ljudi tada plaćali. Smatra se jednom od najvažnijih HBO mini-serija jer je uspjela da prenese sve složenosti i poruke originalnog pozorišnog komada Tonija Kušnera bez da izgubi i trunku njegove snage.

