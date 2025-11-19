logo
Nova Netfliksova detektivska drama okarakterisana kao "nevjerovatna": Danijel Krejg i Mila Kunis 1. put zajedno

Nova Netfliksova detektivska drama okarakterisana kao "nevjerovatna": Danijel Krejg i Mila Kunis 1. put zajedno

Autor Marina Cvetković
"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" ima glumačku postavu punu zvijezda, među kojima su Danijel Krejg, Džoš O'Konor, Glen Klouz, Džoš Brolin i Mila Kunis.

Nova Netfliksova detektivska drama okarakterisana kao "nevjerovatna": Danijel Krejg i Mila Kunis 1. Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Netfliks je objavio zvanični trejler za svoj dugo očekivani film "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", a gledaoci su prvi pogled nazvali "nevjerovatnim".

Misteriozna drama je treći film u franšizi u kojoj Danijel Krejg glumi južnjačkog detektiva Benoa Blana – koji se sada suočava sa svojim "najopasnijim slučajem do sada". Napisao ga je i režirao Rajan Džonson (koji stoji iza prva dva filmska hita), a u ovom nastavku pojavljuje se postava puna zvijezda, među kojima su Džoš O'Konor, Glen Klouz, Džoš Brolin, Mila Kunis, Džeremi Rener, Keri Vošington, Endru Skot, Kejli Spejni, Darl Mekormak i Tomas Hejden Čerč.

Pogledajte trejler:

Wake Up Dead man trejler
Izvor: Youtube / Netflix

Pošto je premijera udaljena samo nekoliko nedelja, televizijska urednica magazina HELLO!, Niki Moris, rekla je: "Ozbiljno ne mogu da dočekam ovaj film. Obožavala sam prva dva. To je osvježavajući pristup klasičnom formatu misterije ubistva, sa mnogo obrta, uzbuđenja i humora, najviše zahvaljujući Danijelu Krejgu kao Benoau Blanu. Plus, glumačka postava je zaista impresivna."

Šta se dešava u trejleru za "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"?

U novom trejleru, lokalna šefica policije Džeraldin Skot (Mila Kunis) ispituje glavnog osumnjičenog za ubistvo monsinjora Džefersona Viksa: mladog sveštenika Džada Duplentisija (Džoš O'Konor). 

Šta gledaoci kažu o novom trejleru za "Knives Out"?

Gledaoci su brzo otišli na društvene mreže da podijele svoje oduševljenje trećim nastavkom.

"Svaki od ovih filmova ima nevjerovatnu glumačku ekipu koja savršeno funkcioniše zajedno. Jedva čekam da ovo vidim u bioskopu!" napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Znate da je Danijel Krejg sjajan glumac kada je u stanju da se potpuno odvoji od imidža Džejmsa Bonda i vidimo da iz njega sijaju potpuno drugi likovi. Ovo djeluje baš zabavno."

U međuvremenu, treći je napisao: "Nikad nisam mislio da ću željeti da čujem Benoa Blana kako kaže ‘Skubi-Dubi-Du’, ali to mi je sada omiljena stvar na svijetu."

Netflix film

