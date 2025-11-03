Na 12 festivala na koliko je do sad učestvovao, film Ova dobra zemlja osvojio je 10 nagrada.

,, Krenulo je sa Nagradom žirija i Nagradom publike na festivalu Underhill u Podgorici, u junu prošle godine. Nedugo potom, i na Balkan Film Festivalu u Montevideu, Urugvaj. A ove, 2025. godine, uslijedila je prava kanonada nagrada. Na festivalu SEE film Festival (Paris-Berlin- Washington) – najbolji dokumentarac; na Green Montenegro IFF u Žabljaku – Najbolji film u kategoriji “Ekologija duše”; na Mediterraneo Video Festivalu, Ascea-Velia, Italija – Najbolji dugometražni dokumentarac; na Agrofilm Festivalu u Nitri, Slovačka – Nagrada za režiju; na Mediteran FF u Širokom brijegu, Bosna i Hercegovina – Nagrada publike; na Međunarodnom festivalu planinskog filma u Tegernzeu, Njemačka – najbolja kamera (Ivan Čojbašić); i konačno, prije neki dan, na 27. festivalu „Susreti u Sibiru“ („Встречи в Сибири“ / „Meetings in Siberia“) u Novosibirsku – Najbolji film", navodi se u saopštenju.

Planinac, planinštak, gorštak, montanjar, brđanin, čovjek planine... – reditelj Vladimir Perović sa velikim oduševljenjem govori o ljudima planine... „Za mene, oni su – jedan čovjek. Kao nigdje drugdje, u planini se potvrdila teza Jovana Cvijića da i klimat i geografsko porijeklo bitno doprinose sveukupnom identitetu čovjeka i određuju veliki dio nejgovog bića. Ista žestina i ista bistrina, isti osjećaj čojstva i odgovornosti za svaku izgovorenu riječ i svako učinjeno djelo, odlikuju ljude planine, ma kog plemena, nacije, vjere oni bili. I tu čistotu, tu čvrstinu stava ne mogu pokvariti ni otrovi politike ni religije. U to sam se još jednom neposredno uvjerio snimajući mojih divnih 15 planinaca i planinki na 14 izuzetnih visokoplaninskih lokacija...“

,,Otuda i naziv filma i nesvakidašnja odjavna špica. Ova dobra zemlja – naravno, Crna Gora! (reditelj Perović voli da se našali: „ovaj dobri krš!“) Na kraju filma iščitavamo podugačka nabrajanja: ovi dobri ljudi: ...; ova dobra mjesta: ...; ove dobre planine: ... Toliko dobroga odavno se nije sakupilo na jednom mjestu! Film Ova dobra zemlja, sniman praktično po cijeloj planinskoj Crnoj gori, čine: lica, pejzaži i priče, složene u jedan čudesni kaleidoskop slika života, ali ne nasumično razbacane nego dramaturški povezane u smislenu cjelinu. Perovićevi junaci donose kratka a duboka i znakovita razmišljanja o mnogočemu: od običnog života, banalnih rutina i svakodnevnih poslova, pa sve do filozofskih misli o stvarnosti, svijetu, životu, čovjeku, trajanju, smislu postojanja, vasioni", piše u saopštenju.

Film, u produkciji Atomic, Podgorica, podržali su Filmski Centar CG i opštine Kotor, Podgorica i Žabljak. Izvršna producentkinja Jelena Božović, snimatelj zvuka Saša Brajović, dizajnerka zvuka Dora Filipović, montažer Nikola Egerić. Scenarista i reditelj Vladimir Perović i snimatelj Ivan Čojbašić istovremeno su i producenti filma.