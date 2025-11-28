logo
Demogorgon od 2,6 m na ulicama Njujorka: Fanovi "Stranger things" odlijepili, šiju kostime i za ljubimce

Autor Marina Cvetković
Parada Dana zahvalnosti u Njujorku 2025. godine u Macy’s-u prikazala je vozilo hit serije "Stranger Things" sa demogorgonom visokim oko 2,6 metara.

Demogorgon od 2,6 m na ulicama Njujorka Izvor: Youtube/Inside Clips/Instagram/todayshow/Printscreen

Parada Dana zahvalnosti u Njujorku 2025. godine u Macy’s-u prikazala je vozilo hit serije "Stranger Things" sa demogorgonom visokim 8,5 stopa (oko 2,6 metara).

Vozilo za paradu pod nazivom "Upside Down Invasion: Stranger Things", predstavljeno je u čast posljednje sezone popularne Netfliksove serije, čije prve četiri epizode su počele da se emituju od 26. novembra 2025. godine.

Pogledajte:

Fanovi na društvenim mrežama su sa uzbuđenjem reagovali na pojavljivanje kultnog čudovišta u tradicionalno svečanoj postavi parade. Snimci i fotografije kola mogu se pronaći na raznim društvenim mrežama, uključujući Instagram.

"Ne puštajte ga odatle", "Najjača parada ove godine", "Tako moćno, samo još fali El sa supermoćima", zvučali su neki od komentara.

Na paradi su se pojavili i kostimi inspririsani popularnom serijom i demogorgonom:

Tagovi

Stranger Things 5 Parada dana Zahvalnosti Njujork

