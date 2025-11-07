Prvih 5 minuta poslednje sezone "Stranger things" obećava: Napetost na maks, vraća nas na mesto gde je sve počeo

Netfliks je objavio prvih pet minuta poslednje 5. sezone serije "Stranger Things".

Završnica jedne od najpopularnijih serija današnjice, "Stranger Things", stiže na Netfliks 26. novembra, a obožavaoci su već dobili priliku da zavire u ono što ih očekuje.

Tokom virtuelnog događaja "Stranger Things 5 Party", platforma je premijerno prikazala prvih pet minuta pete sezone, čime je započeto veliko finale koje zaključuje priču koja je počela još 2016. godine.

Pogledajte šta nas očekuje:

Kako je i sam Netfliks naveo, poslednja sezona simbolično vraća gledaoce na mesto gde je sve počelo - u 1983. godinu i nestanak Vila Bajersa (Noa Šnap), događaj koji je promenio sudbinu gradića Hokins.

Epizoda pod nazivom "The Crawl" počinje duboko u jezivoj šumi Obrnutog sveta (Upside Down). U prvim kadrovima, Vil se vidi kako se skriva u improvizovanom skloništu, drhteći od straha, kada odjednom jeziv zvuk lomljenja prekida sablasnu tišinu. Napolju se pojavljuje Demogorgon, spreman da napadne. U panici, Vil pokušava da pobegne kroz šumu i popne se na drvo, ali ga stvorenje ubrzo sustiže i odvlači u Vekninu jazbinu, obasjanu crvenim bljeskovima munje.

Iz tame tada izlazi Vekna (Džejmi Kembel Bauer), sablasni negativac čiji izgled izaziva nelagodu i pre nego što progovori. Dok mu se približava, Vil je zarobljen u mreži čudnih korenja.

"Napokon možemo da počnemo", kaže Vekna, pre nego što jedno od korenja prodre u Vilova usta. Dok se dečak bori za dah, Vekna mu prelazi kandžom preko čela i izgovara: "Ti i ja - uradićemo tako divne stvari zajedno."

Ovim uznemirujućim uvodom najavljena je sezona koja će, prema rečima autora, početi bez uobičajenog zatišja. "Ovoga puta nema sporog uvoda - sezona kreće punom brzinom od prve scene", izjavio je Ros Dafa, jedan od tvoraca serije.

Njegov brat i saradnik, Met Dafa, dodao je da je situacija u Hokinsu sada potpuno promenjena: "Ništa više nije normalno… Njihovo kretanje je ograničeno, a kamere ih prate na svakom koraku."

Prema zvaničnom opisu, posle događaja iz prethodne sezone, grad je pod vojnim karantinom, a junaci su suočeni s novim talasom straha.

"Kako se bliži godišnjica Vilovog nestanka, nad Hokinsom se ponovo nadvija poznata tama. Konačna bitka je pred njima, a sa njom dolazi sila snažnija i smrtonosnija nego ikada. Da bi prekinuli ovu noćnu moru, moraće da se ujedine - svi zajedno, poslednji put."

Braća Dafa otkrila su i da će peta sezona još detaljnije istražiti mitologiju Obrnutog sveta, oslanjajući se na dokument od 25 strana koji su napisali još tokom prve sezone.

"Neka od pitanja iz tog dokumenta biće razrešena sada, a ta otkrića oblikovaće čitavu završnicu priče", istakao je Ros Dafa.

Prve četiri epizode pete sezone biće objavljene 26. novembra u 17 časova po pacifičkom vremenu, tri nove slede za Božić, dok je veliko finale zakazano za doček Nove godine.

Da li će družina iz Hokinsa uspeti da jednom zauvek porazi Veknu i razotkrije sve tajne Obrnutog sveta - saznaćemo uskoro, kada se svet "Stranger Things" zauvek zatvori.

Pogledajte trejler 5. sezone:

Stranger Things 5 - trejler Izvor: Netflix

