Aco Pejović nam otkrio koga bi prije poljubio, Natašu ili Priju: Komentarom o Čoli nasmijao sve (Video)

Na promocija zimske sezone u Crnoj Gori okupile su se mnogobrojne poznate ličnosti, a Aco Pejović bio je raspoložen da za MONDO prokomentariše aktuelne teme.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Aco Pejović, kao i većina popularnih pjevača, sprema se za novogodišnji nastup. Za MONDO je ispričao kako teku pripreme:

"Spreman sam i radujem se tom nastupu, zato što me Budva nekako asocira odmah na lijepo vrijeme, a Nova godina - zimski period, i koliko god da bude zima neće biti kao što će biti negdje drugde", kaže Pejović i nastavlja: "Radujem se, prvi put Budvu na trgu radimi to će biti noć za pamćenje".

Pogledajte 03:20 Aco Pejović za Mondo o skandalu Ace Lukasa u S. Makedoniji Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevač je otkrio da li će članovi njegove porodice biti na njegovom nastupu, a potom je otkrio sa kim je od kolega najbolji provod:

"Ima ih puno, Acika Sofronijević je moj sjajan kolega", a na pitanje novinara MONDA koga bi prvo poljubio od kolega na dočeku, rekao je:

"Moju kumu Aleksandru, a i Nata je tu... i Natu bih poljubio, Zdravku bih ruku pružio", rekao je uz smijeh Aco, a cijeli snimak možete pogledati u videu iznad.