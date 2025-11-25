logo
Aco Pejović nam otkrio koga bi prije poljubio, Natašu ili Priju: Komentarom o Čoli nasmijao sve (Video)

Na promocija zimske sezone u Crnoj Gori okupile su se mnogobrojne poznate ličnosti, a Aco Pejović bio je raspoložen da za MONDO prokomentariše aktuelne teme.

Aco Pejović nam otkrio koga bi prije poljubio, Natašu ili Priju: Komentarom o Čoli nasmijao sve (Video)

Aco Pejović, kao i većina popularnih pjevača, sprema se za novogodišnji nastup. Za MONDO je ispričao kako teku pripreme:

"Spreman sam i radujem se tom nastupu, zato što me Budva nekako asocira odmah na lijepo vrijeme, a Nova godina - zimski period, i koliko god da bude zima neće biti kao što će biti negdje drugde", kaže Pejović i nastavlja: "Radujem se, prvi put Budvu na trgu radimi to će biti noć za pamćenje".

Pjevač je otkrio da li će članovi njegove porodice biti na njegovom nastupu, a potom je otkrio sa kim je od kolega najbolji provod:

"Ima ih puno, Acika Sofronijević je moj sjajan kolega", a na pitanje novinara MONDA koga bi prvo poljubio od kolega na dočeku, rekao je:

"Moju kumu Aleksandru, a i Nata je tu... i Natu bih poljubio, Zdravku bih ruku pružio", rekao je uz smijeh Aco, a cijeli snimak možete pogledati u videu iznad.

Tagovi

aco pejović Aleksandra Prijović Zdravko Čolić Nataša Bekvalac

