Nataša Bekvalac otkrila zašto nije došla Emini na koncert: Izbio ogroman problem sa djecom, isplivali detalji

Nataša Bekvalac bila je gošća na događaju povodom promocije zimske sezone u Crnog Gori, a pred okupljenim novinarima je pričala o aktuelnim temama.

Pjevačica Nataša Bekvalac pojavila se na jednom događaju u prestonici, a tom prilikom je i prokomentarisala aktuelne teme.

Okupljeni novinari pitali su je, između ostalog zašto se nije pojavila na kocertu svoje prijateljice Emine Jahović.

Nataša je trebalo da se sa drugaricom nađe na bini s obzirom da u svom opusu imaju i zajedničku pjesmu, no do toga nije došlo.

- Ja sam se pripremila za koncert. Pripremila sam i haljinu i dogovorili smo se sve oko šminke, ali iskrsnuo mi je jedan veliki privatni problem i nije bilo polemike šta treba da radim. Budući da je Emina žena koja ima djecu rekla je: "I ja bih isto uradila". Dala mi je datume za sledeće koncerte, ali sam ja u oba termina zauzeta. Ali znam da će se desiti nešto dosta ljepše kad smo nas dvije u pitanju, ja nju mnogo volim... - objasnila je Bekvalčeva.

"U ovom periodu sam spremna za sve što dolazi, dočeku se jako radujem. Nadam se da dočekujemo godinu mnogo, mnogo ljepšu za sve nas," zaključila je Bekvalčeva.