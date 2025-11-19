"Pokrij se tim stajliznima kojima me kopiraš i ne brukaj se": JK brutalno odgovorila Nataši nakon njene izjave

Jelena Karleuša se oglasila pošto je Nataša Bekvalac rekla da ju je JK veoma povrijedila

Jelena Karleuša i Nataša Bekvalac su bile veoma bliske i često su se privatno čule i dijelile iskustva, a sada je njihovo prijateljstvo dovedeno u pitanje.

Bekvalčeva je u jednom intervjuu rekla da ju je Karleuša povrijedila na šta je Jelena odmah reagovala na Fejsbuk nalogu.

"Dosta lupetanja. Kakve su ovo gluposti? Ja nju povrijedila? Pogledala sam izjavu Nataše Bekvalac da sam je 'povrijedila jako' ali ona u toj izjavi nije rekla da sam je povrijedila?!? Pa evo da je i javno pitam: Čime sam ja to tebe Nataša povrijedila? Stvarno bih voljela da znam! A kad je o povrijeđivanju riječ, odlično znaš da sam za tebe bila tu što se kaže 'i u dobru i u zlu'. Javna i privatna podrška i pomoć. Kako si mi vratila?! Tako što mi nisi poslala nijednu privatnu poruku od januara dok si gledala kako me linčuju i napadaju na koncertima i mrežama?! Da se tebi to desilo prva bih te odbranila. Ali nismo iste! Ja ne volim ni ljigavo ni licemjerno. Kod mene je sve čistog i velikog srca. I ti to odlično znaš. Tako da je najbolje da se pokriješ tim stajlinzima u kojima me kopiraš i ne nastavljaš brukanje. Ne kvari ono malo poštovanja koje je prema tebi u ovim ružnim vremenima ostalo", napisala je Karleuša.

"Jako me je povrijedila"

Nataša Bekvalac otvorila dušu i otkrila da je Karleuša jako povrijedila.

"Imala sam jako lijep, ne poslovni, nego kontakt koji je meni mnogo više značio. Konektovale smo se privatno preko linije majka-majka, da tako kažem. U jednom periodu sam imala neke probleme, neku vrstu privatnog problema, a ona mi je davala neke kontakte i to je to. Naši razgovori uglavnom su bili oko djece, to je tema koju sam imala sa Jelenom. Nekako mi se čini da je uvijek bila podržavajuća, jer sam ja osoba koja prosto osjeti energiju, do nedavno", izjavila je Nataša.

Natašu su pitali da li bi joj se javila i rekla "ćao" da je ugleda, na šta je rekla:

"Ne znam, ja reagujem u trenutku. Svakome mogu da kažem ćao, ali u principu povrijedila me je jako", istakla je ona i priznala da li može da joj pređe preko toga.

"Nije me ubila, ali jednim dijelom jeste. Stvarno, baš sam bila povrijeđena. Intimno sam se osjetila kao... Jako me je povrijedila", priznala je Nataša pa dodala:

"Puno puta sam bila povrijeđena u životu, ali mnogo jače, ovo nije ni približno povredama koje sam do tada osjetila", izjavila je Nataša Bekvalac u ispovijesti za Scandal.

Prisjetimo se njihovog prijateljstva:

Jelena Karleuša i Nataša Bekvalacpic.twitter.com/kU0q1lQLpX — Mariel (@malasirena111)November 19, 2025

