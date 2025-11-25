Nataša nam otkrila istinu o sukobu sa JK, pa spomenula i ćerke: "Gledam Hanu da otkačim" (Video)

Na promocija zimske sezone u Crnoj Gori okupile su se mnogobrojne poznate ličnosti, između ostalih i Nataša Bekvalac.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Nataša Bekvalac se pojavila danas na prijestoničkom događaju upriličenom povodom promocije zimske sezone. Ona je ovom prilikom bila raspoložena da proćaska sa predstavnicima sedme sile i prokomentariše sve aktuelne teme.

"U ovom periodu sam spremna za sve što dolazi, dočeku se jako radujem. Nadam se da dočekujemo godinu mnogo, mnogo ljepšu za sve nas," rekla je Bekvalčeva te se osvrnula na nastupe i navela da joj ovih godine nije manjkalo angažmana, uprkos tome što se mnogi estradnjaci žale na krizu.

Poslušajte i šta je rekla o komentaru Jelene Karleuše:

Pogledajte

"Gledam da Hanu otkačim"

"Hana je izrazila želju da ide sa mnom na nastup, ona je na nekoj vrsti nastupa, Katju ne bih izlagala takvim naporima, tako da će vjerovatno biti sa mojima u Novom Sadu. I Hanu gledam da otkačim, zato što volim da kada sam na poslu budem fokusirana samo na to, ovako kad mi je dijete tu sigurno neću biti, tako da mi tu dijete odmaže", rekla je Nataša i otkrila da će početkom 2026. otići na daleku destinaciju da odmori.