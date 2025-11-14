"Napusti emisiju odmah!": Sanja Marinković pobijesnila zbog gosta, izgovorio joj ove riječi i to pred svima

logo
Autor Đorđe Milošević
0

Sanja se prisjetila jedne situacije tokom snimanja emisije, ali je onda istakla da se brzo sabrala jer je shvatila koliko zapravo traje.

"Napusti emisiju odmah!": Sanja Marinković pobijesnila zbog gosta, izgovorio joj ove riječi i to pre Izvor: Youtube/RTV Pink Official/Printscreen

Voditeljka Sanja Marinković već 23 sezone kreira i vodi emisiju "Magazin In", u kojoj je ugostila veliki broj poznatih ličnosti. Tokom svoje bogate karijere, Marinkovićeva je doživjela i nezaboravne, ali ponekad i neprijatne trenutke sa gostima, a jednom prilikom je otkrila jednu takvu situaciju koja se desila tokom snimanja emisije.

Naime, voditeljka je priznala da je skoro bila na ivici da iz studija izbacila jednog gosta zbog njegove neočekivane izjave.

"Začudim se kada mi neko dođe u goste pa mi kaže da me je gledao kad je bio mali. Evo sada sam skoro imala jednog gosta koji mi je rekao 'Sanja, ja sam vas prvi put gledao, tačnije moja mama i imao sam samo četiri godine'. Kad mi on kaže da je imao samo četiri godine, ja u šoku", ispričala je Marinkovićeva u emisiji „Praktična žena“.

"A onda mi kaže 'Moja mama je Vaše godište', ja kažem napusti emisiju odmah. Šalim se naravno, onda shvatim koliko trajem", dodala je voditeljka.

Podsjetimo, Sanja se svojevremeno osvrnula na bivše partnere, pa otkrila da nije pažljivo birala u mladosti.

